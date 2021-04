Después de muchos meses de encierro y silencio público, la cantante Isabel Pantoja reapareció este jueves en Madrid para presentar su nuevo programa, 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', que está grabando en la cadena española Telecinco y en una rueda de prensa habló sobre los complicados meses que vivió. “Ha sido un año difícil, duro, extraño, fatídico para millones de personas, y dentro de esas personas también estaba yo. Entonces volver a ver los focos hacia mi persona ha sido iluminarme de nuevo. Iluminar mi alma, mi corazón”, apuntó la tonadillera española ante los medios, visiblemente emocionada.

Franqueada por sus compañeros de programa -la mexicana Danna Paola, y los presentadores españoles Risto Mejide y Jesús Vázquez- Pantoja confesó que está “feliz” porque volvió a trabajar y porque “a día de hoy tengo salud y todos a los que quiero tienen salud y eso es lo primero”. Pantoja aseguró que el único motivo de su encierro estos meses ha sido la salud. “Yo no he estado recluida. He estado en mi casa, cuidando a mi madre que es lo mas grande que tengo en mi vida. Me cuido muy mucho para no contagiarla a ella ni a nadie”, explicó la artista, quien afirmó a sus 64 años que espera con ansiedad que la vacunen.

Pantoja apareció visiblemente más delgada y contó que ha bajado de peso "por miedo" al coronavirus. "He tenido y sigo teniendo muchísimo miedo a lo que se está viviendo. No puedo evitarlo y se me cerró el estómago", expuso la artista, que también vive meses complicados porque tendrá que enfrentarse a la justicia de nuevo por un presunto delito de insolvencia punible. En 'Top Star. ¿Cuánto vale tu voz?', que se encuentra en plena grabación y todavía no tiene fecha de emisión, los "mentores" (Pantoja, Mejide y Danna Paola) pujarán por la mejor voz en un concurso creado y producido por Mediaset y Fremantle.