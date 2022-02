Después de dos meses de liderazgo ininterrumpido, 'Spider-Man: No Way Home' perdió esta semana el primer lugar de la taquilla estadounidense en favor de los estrenos de 'Jackass Forever' y 'Moonfall'. El regreso a los cines de los protagonistas de 'Jackass', tras once años de ausencia, mejoró las expectativas y logró recaudar 23,1 millones de dólares en su primer fin de semana, superando ampliamente el presupuesto del rodaje, que apenas rozó los 10 millones.

No tuvo tanta suerte la ambiciosa 'Moonfall', la vuelta de Roland Emmerich al cine de catástrofe, que debutó en la segunda posición con unos ajustados 9,8 millones de dólares. La viabilidad económica de esta superproducción, que costó más de 140 millones de dólares, dependerá de su rendimiento en las próximas semanas y de su debut en el extranjero. El cineasta alemán, autor de taquillazos como 'Independence Day', 'El patriota' y '2012', no ha logrado buenas críticas para una cinta que pretendía inaugurar una trilogía con Patrick Wilson y Halle Berry como protagonistas. 'Spider-Man: No Way Home', por su parte, quedó en tercer lugar con 9,5 millones de dólares que se suman a una recaudación de casi 750 millones de dólares, solo en Estados Unidos. Así, la aventura protagonizada por Tom Holland y Zendaya es ya la cuarta cinta más taquillera en la historia de EEUU, cada vez más cerca del tercer puesto de 'Avatar', que recaudó 760 millones en 2009. Finalmente, 'Scream' y 'Sing 2' se situaron como cuarta y quinta opción con 4,7 millones de dólares y 4,2 millones, respectivamente.