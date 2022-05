El artista estadounidense George Pérez, un reconocido dibujante de DC Comics que dio forma a algunos de sus personajes históricos, falleció a los 67 años, según informaron este sábado una amiga cercana y su editorial.

Pérez, que reveló en diciembre que padecía cáncer pancreático, falleció "sin dolor" este viernes en su hogar acompañado por su esposa y familiares, indicó en Twitter su amiga Constance Eza, quien se ocupaba de sus comunicaciones.

Su editorial homenajeó en un obituario al dibujante por su "marca indeleble en el mundo de los cómics" y consideró que su arte fue el "lienzo perfecto para contar las historias de los acontecimientos más importantes en la historia de DC".

El artista fue aclamado por sus creaciones realistas que elevaron el estatus de varios personajes "antes pensados como meros compinches", como en el caso de "The New Teen Titans", en el que trabajó con Marv Wolfman.

También fue la fuerza artística detrás de "Crisis on Infinite Eaths", una amplia serie "que no solo celebró el 50 aniversario de DC sino que restructuró radicalmente la continuidad de los personajes", señaló la editorial.

Fue una figura clave en el relanzamiento de una "Wonder Woman" más cercana a sus raíces mitológicas griegas en 1987, y dejó "huella" en el Hombre de Acero, en la imagen del villano Lex Luthor en "Action Comics" o en el texto de "The Adventures of Superman", agregó DC.

Nacido en 1954 en El Bronx (Nueva York) y de ascendencia puertorriqueña, el artista empezó su carrera en la década de los 70 en Marvel Comics, donde creó el primer superhéroe boricua de la editorial, White Tiger, y dio forma a los Vengadores en numerosas entregas.

Marvel también lamentó su fallecimiento en una nota, donde lo describió como "artista, escritor, modelo ejemplar y amigo", y destacó que su trabajo "asfaltó historias fundamentales en el cómic".

Los allegados de Pérez celebrarán un servicio en memoria del dibujante en la convención Megacon en Orlando el domingo 22 de mayo abierta a todos los públicos, indicó Eza.