Chanel Terrero sigue dejando la boca abierta después de lograr la tercera posición en Eurovisión. La representante de España en Turín 2022 ha sido la artista invitada en la gala de elección de la Reina del Carnaval de Santa Cruz de Tenerife, en la que ha realizado una actuación de 'Slo mo' con importante modificaciones.

Así ha sido el primer chanelazo después de Eurovisión de nuestra @ChanelTerrero en la #GalaReinaDC22 pic.twitter.com/rchSi1772W — ESCplus España 🇪🇸 | Noticias de Eurovisión (@escplus_es) 10 de junio de 2022

Acompañada por su cuerpo de baile formado por Exo Narcos, Josh Huerta, Pol Soto, Raquel Caurin y Ria Perez y arropada por comparsas de la isla, la cantante se ha subido al escenario del Recinto Ferial de la capital tinerfeña para realizar un número basado en el que hizo en el certamen europeo, pero con un inicio muy carnavalero y con mono de color carne con pedrería.

Cabe recordar que la actuación que hizo en Santa Cruz de Tenerife ha sido la primera después de su 'Chanelazo' en Eurovisión 2022. A punto de cumplirse un mes de dicha actuación, Chanel volvió a nuestro país con una muy dulce tercera posición en el certamen musical después de llevarse 459 puntos tras su actuación con 'SloMo', rompiendo el récord histórico de España en el concurso, que hasta este año lo seguía teniendo Mocedades con los 125 puntos que consiguió en 1973 con 'Eres tú'.

"Siento un montón de orgullo. Lo que hicimos en ese escenario no es a toque de varita mágica, es con trabajo, con dedicación, con mucha ilusión. Lo que se ve, la foto final, no brillaría tanto si no fuera por toda la gente", aseguró la artista en la rueda de prensa que organizó RTVE a la vuelta de Turín.

Eso sí, la artista descartó ese día que en sus planes futuros esté volver a la preselección española: "No me volvería a presentar al Benidorm Fest porque es una experiencia única. Me gustaría que quien quisiera lo viviera. No me presentaría para dejarle el espacio a nuevos o consolidados artistas para que lo experimenten ellos".