El público del Mad Cool se rinde, casi en su totalidad y durante su penúltimo día, a una vibrante Florence Welch en Florence & The Machine, única cabeza de cartel femenina del día, que hoy ha recibido a los Pixies, el español Guitarricadelafuente o Kings of Leon con un aforo completo. Por tercer día consecutivo, el festival Mad Cool agotaba sus entradas con un aforo de 70.000 asistentes que, a las doce y media de la noche, se congregaban bajo el escenario principal esperando la actuación Florence & The Machine y una Florence Wellch que vertía su voz; contundente y entre reminiscencias de soul, pop y rock alternativo.

La jornada la abría Álvaro Lafuente, más conocido como Guitarricadelafuente, con sus acordes serenos y cálidos en cortes como 'Guantanamera' y 'El Conticinio', que catapultaron a la fama al joven, ahora tan solo de 24 años, y que hoy se ha convertido en el primer artista del día entre un plantel de bandas tan ecléctico como lo es el propio festival. El turno llegaba después para los Pixies, que con su rock alternativo insignia de finales de los años ochenta se hacía con un público que ha coreado algunos de sus cortes más célebres; desde 'Gigantic' hasta 'Where Is my Mind', emblema de la película 'El Club de la lucha', que varios asistentes han coreado e inmortalizado con sus teléfonos móviles. Kings Of Leon, sin apenas tregua para los apresurados que no han querido perderse ninguna de las dos bandas estadounidenses, descargaban sobre el escenario y a continuación sus temas de rock alternativo. Desde 'Sex on Fire' hasta 'Use Somebody', con la que se hicieron con un Grammy por Mejor Canción de Rock en 2010.

Puntual, descalza y ataviada con un mantón burdeos semitransparente de Gucci, Florence Welch aparecía en el escenario principal dispuesta a hacer vibrar a sus asistentes, un público joven y en su mayoría anglosajón que ha recibido a la artista. El concierto, que se solapaba en horarios con el de Editors, lo hace también con las fiestas del Orgullo LGTB, colectivo del que es icono, como lo es del feminismo. Y como no podía ser de otra forma, el tema 'King', que lanzó el pasado febrero como parte de su quinto álbum de estudio, Dance Fever, ha sido el segundo en sonar. “No soy ni una madre ni una novia, soy un rey”, reza parte de una de las estrofas del tema, que Welch ha cantado ante miles de fans, convirtiéndose en la única mujer en ser cabeza de cartel de la jornada y coronándose como tal sobre el escenario, en el que ha sido reina de masas durante la penúltima noche. Pese a ser uno de los conciertos más filmados por los fans, Welch ha instado al público a “guardar los móviles y disfrutar del momento”, antes de bajar y entremezclarse entre los asisentes que no han perdido la oportunidad de abrazar a la artista. Algunos de sus temas convertidos en himnos como 'Dog Days Are Over' o 'Never Let Me Go', uno de los primeros temas de la artista han venido después y de forma previa a un colofón con 'Hunter', 'Shake it out' y 'Sacrifice'.

El Mad Cool, que ha acogido hoy también las actuaciones de Leon Bridges y Flume, atisba su final mañana. Lo hará de la mano, entre otros, de Nathy Peluso, La M.O.D.A o Natos y Waor, que llenarán los escenarios de sonidos que van desde el indie a la fusión de trap, jazz y rap.