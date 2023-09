Fondo pesar na cultura galega. O pasado mércores morreu nun hospital de Basilea aos 79 anos Dorothé Schubarth, a etnomusicóloga suíza que nos anos 70 e 80 percorreu as aldeas do país para rescatar as súas músicas populares. Recibiu o PREMIO OPINIÓN Andaina Senlleira na edición de 2014.

A nova do facelecemento coñeceuse na mañá deste venres e provocou reaccións en cadea. A Real Academia Galega, o Consello da Cultura Galega ou o Museo do Pobo Galego, ademais de numerosos usarios das redes sociais, manifestaron a súa tristura e, sobre todo, o seu agradecemento polo traballo de Schubarth. Faleceu en Basilea a musicóloga suíza Dorothé Schubarth.



Percorreu Galicia a finais dos 70 para gravar os cantares da xente, transcribilos e publicalos no 𝑪𝒂𝒏𝒄𝒊𝒐𝒏𝒆𝒊𝒓𝒐 𝑷𝒐𝒑𝒖𝒍𝒂𝒓 𝑮𝒂𝒍𝒆𝒈𝒐 (@FundacionBarrie), obra clave para entender o noso patrimonio musical. pic.twitter.com/9jcxsunYKX — Museo do Pobo Galego (@MuseodoPobo) September 8, 2023 Xunto co filólogo Antón Santamarina, a etnomusicóloga recolleu o seu homérico traballo de campo no Cancioneiro popular galego. En realidade, Dorothé Schubarth chegou a Galicia de vacacións en 1978, cando xa era unha investigadora recoñecida, autora de O canto popular en Europa e catedrática de Harmonía e Contrapunto da Academia de Música de Lucerna. Pero a súas áreas de estudo centrábanse no Balcáns, o Cáucaso, Alemaña e Francia. Aquí ficou impactada pola riqueza musical do repertorio tradicional galego. Nos seguintes cinco anos, coa axuda de Santamarina, percorreu o país para rexistrar e preservar ese tesouro a piques de desaparecer. Cos anos, a súa tarefa foi amplamente recñocida, tanto polos músicos como polas institucións. Hoxe, no sitio web do Museo do Pobo Galego, pódense consultar todas as súas gravacións.