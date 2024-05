El juez de línea pidió perdón al Bayern

El Real Madrid se clasificó para la final de la Champions de Wembley con la épica típica de la Liga de Campeones, tan repetida que resulta asombrosa e inexplicable, y con la polémica arbitral. En el último minuto, Matthijs De Ligt marcó el empate (2-2), pero Szymon Marciniak, el colegiado polaco, decretó un fuera de juego antes del remate por culpa de la precipitación del linier en levantar la bandera. Como el colegiado no dejó terminar la acción, donde Antonio Rüdiger podría habilitar con su pierna atrás, el VAR no pudo intervenir.

No parecía fuera de juego, de ahí las críticas feroces que salieron de la boca de la expedición del Bayern de Múnich, que se preguntó sobre la necesidad de anular la jugada antes de que acabase y no dejar la decisión final en manos del VAR. Según el central holandés, autor del gol que no subió al marcador, el linier les pidió perdón al terminar el encuentro: “El asistente nos admitió al final que cometió un error y que lo lamentaba”.

Thomas Tuchel, el técnico del Bayern, se mostró más furioso. Estaba sumamente indignado. “Fue una decisión desastrosa del linier y del árbitro. El linier nos dijo que lo sentía, pero no sirve a este nivel. Es una mala decisión por parte de los dos. Va contra las reglas. Un desastre. Es difícil de tragar”, dijo en una entrevista a una televisión con derechos.

En la rueda de prensa fue aún más agresivo con los colegiados y las disculpas: “Es una semifinal, no es el momento de disculparse. No es momento de cometer errores tan graves. Todo el mundo está al límite y disculparse no vale nada”. Y añadió gráficamente: “Hay que tener muchos huevos para levantar la bandera en una situación así si no lo tienes claro. Y el árbitro tiene la oportunidad de esperar y no pitar. No pasan ni cinco segundos. La decisión de pitar va contra todas la reglas. Perdimos, lo aceptamos, pero eso no habría pasado en el otro lado”, criticó el técnico germano.

“Creo que todos sabemos las reglas. Si no está claro el fuera de juego, tienes que dejar jugar. Fue un gran error y una vergüenza. Con el gol de Joselu es casi fuera de juego y deja seguir jugando y con nosotros... Si es fuera de juego, que no lo sé, pues perfecto. Pero antes no puedes pitar. Es un gran error”, añadió De Ligt, que asumió que el Madrid mereció ganar y pasar a la final.

La opinión generalizada es que el linier se equivocó gravemente. “Personalmente, creo que el árbitro asistente se precipita. Y, como el árbitro pita antes del gol, el VAR no entra”, aseguró el colegiado César Barrenechea Montero. “No es gol anulado porque pita antes, pero su gestión de la jugada es nefasta”, aportó por su parte el también excolegiado Iturralde González.