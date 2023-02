Hay dos Lewandowskis en el Barça. Antes del Mundial de Qatar brilló y deslumbró con tanta eficacia (18 goles en los 20 primeros partidos) que sostuvo al equipo en sus inicios, lo guio y le dio calma para encaramarse al liderato de la Liga, aunque no le bastó para sobrevivir en la Champions, donde se quedó seco el polaco, por ejemplo, en los dos duelos ante el Bayern de Múnich, su antiguo equipo. Después del Mundial ha vuelto otro Lewandowski. Igual de comprometido con el Barça, pero sin la puntería que acostumbra bajando su porcentaje de acierto (7 goles en los 15 últimos encuentros), llevando a Xavi a lanzar idéntico mensaje (“tenemos que buscar más a Robert en el área, debemos buscarlo más”) en la última semana. Es como si el Barça se hubiera desconectado del nueve, la pieza capital en su estructura ofensiva. El líder de “un proyecto a medio y largo plazo”, como recordó ayer Xavi, para que sea consciente Lewandowski (y lo es) de dónde ha venido justo ahora en que no ha acabado febrero y ha sufrido dos caídas europeas (Champions y Europa League), que le alejan de los grandes escaparates. Y, sobre todo, para que Lewandowski sepa para qué ha venido. Almería aparece hoy, con la baja de Ansu Fati de forma preventiva por una contusión en la rodilla, como una nueva oportunidad para que equipo y goleador sincronicen, de nuevo, sus frecuencias tras semanas de inusual desconexión. Parece que ambas partes trabajan en ondas distintas, por mucho que el técnico insista en que no es un problema del jugador sino del colectivo. Él sigue estando ahí, pero los balones no le llegan como antes, tal vez condicionado por esa fórmula de los cuatro centrocampistas que le ha dejado sin un apoyo más en el ataque. Interviene más en el juego, pero remata menos. “Participa más, viene a recibir, se asocia más, viene mucho a descargar...”, apuntó Xavi, quien, de inmediato, y tras tener que responder sobre el descenso del rendimiento del nueve hasta cuatro preguntas de las 22 que recibió, dibujó el plan que se necesita.

“Lo debemos buscar más en el área”, insistió el entrenador, apelando a la búsqueda de soluciones para que esa desconexión no se prolongue más partidos. “Nos está faltando esa sensación del último pase y Robert es el que más lo necesita. Es él quien más lo echa en falta. Ese último pase, ese centro...”, añadió Xavi empeñado en hallar ya esa primera y tan eficaz versión de Lewandowski, cuyo números son rotundos: 30 partidos, 25 goles. Ha bajado un poco ese rendimiento, por lo que el Barça debe encontrarlo para completar, como dijo Xavi, “una muy buena temporada si se ganan Liga y Copa”.