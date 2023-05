Para llegar a París 2024 el camino más fácil es el de la clasificación por ranking. Y para conseguir subir puestos en la clasificación mundial Alberto Seoane tiene que participar en cuantas más citas internacionales pueda. La semana pasada estuvo en Montenegro y esta competirá en Eslovenia esperando mejorar los resultados tanto en individual en la clase seis como en la competición por parejas.

El jugador coruñés no tuvo suerte en Montenegro, porque no pudo desplegar su mejor juego. En el cuadro individual pasó la fase de grupos con dos victorias y una derrota y precisamente por haber cedido ese único partido, ante un rival con peor ranking, le tocó un duro enfrentamiento en octavos de final que ya no pudo superar, lo que le dejó sin opción de optar a repetir el podio del Open de España, la anterior cita internacional en la que había tomado parte y en la que había conseguido medalla por primera vez después de unos años complicados en cuanto a lesiones, incluido un atropello, que le dejaron fuera de los Juegos de Tokio.

En el cuadro de dobles, junto a Alejandro Díaz, llegaron hasta los cuartos de final, pero en la ronda de la antesala de las medallas se cruzaron con la pareja china formada por Shuo Yan y Keli Liao, que les vencieron por 3-1 y que después se proclamarían como los campeones del torneo. El del Club del Mar intentará volver a asaltar el podio en otra exigente cita en Eslovenia.