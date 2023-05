A sus 37 años, Luka Modric sigue mostrando una capacidad física encomiable y, para sorpresa de muchos, sigue manteniendo un alto nivel competitivo sobre el césped. El croata sigue siendo un fijo para Ancelotti cuando está bien y parecía que una lesión a finales de abril le alejaría del terreno de juego durante unas semanas.

De forma casi milagrosa, y pese a una lesión el 28 de abril que pronosticaba un par de semanas de baja, Luka Modric participó ya en la final de Copa del Rey ante Osasuna el 6 de mayo. Y no solo eso, sino que jugó el 9 de mayo el partido prácticamente completo ante el Manchester City, siendo sustituido en el minuto 86 por Nacho Fernández.

Ante tal heroicidad, los periodistas preguntaron por su recuperación a Luka Modric en la previa de la semifinal ante el Manchester City. El croata no quiso entrar en demasiados detalles, aunque se mostró contento y admitió que se había arriesgado siguiendo "unos consejos de unos amigos y tal", mientras sacaba una pequeña sonrisa.

Se arriesgó a probar algo nuevo para que no le pasase lo de hace unos años

Ante la pregunta de qué hizo para recuperarse, el croata no quiso entrar en muchos detalles: "Sabéis que me preocupo mucho por mi estado físico. Cuando me lesioné, solo pensaba en recuperarme para la final de Copa y la Champions. No quería que me ocurriese lo de 2015".

El centrocampista del Real Madrid sabía que tenía pocas posibilidades de recuperarse a tiempo y quiso probar algo diferente, pero no vio necesario profundizar: "Intenté algo diferente por consejos de unos amigos y tal y he vuelto antes de lo que pensaba. Ha salido bien y estoy contento porque ahora no tengo molestias. No hay porqué profundizar más".

Consejos de unos amigos y tal pic.twitter.com/1X2yxCrmEx — Arnau (@BetterCallArnau) May 17, 2023

Todo hace prever que Luka Modric será de la partida ante el Manchester City en la vuelta de las semifinales de la Champions League. El Real Madrid competirá por meterse en su sexta final de Champions en menos de diez años.