Simone Biles, la gimnasta más condecorada de la historia de Estados Unidos, regresó este sábado por primera vez desde los Juegos de Tokio y ganó el US Classic de Chicago con una actuación muy sólida y convencedora en los ejercicios de barras asimétricas, equilibrio, suelo y salto.

La ganadora de siete medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, reapareció tras 732 días de ausencia, en los que se centró en su bienestar mental tras retirarse de la final por equipos de las últimas Olimpiadas por un episodio de 'twisties', una desconexión entre mente y cuerpo.

En los Juegos de Tokio, Biles renunció a los ejercicios de individual, suelo, salto y asimétricas tras sufrir esa desconexión en el ejercicio de salto. Regresaría en esas mismas Olimpiadas para realizar el ejercicio de barra, que le entregó la medalla de bronce.

Este sábado en la NOW Arena de Hoffman Estates, en las afueras de Chicago, Biles deleitó a los espectadores con una actuación sobresaliente que le dio la victoria con 59.100 puntos y 5.000 de ventaja sobre Leanne Wong, segunda.

Siete medallas olímpicas, cuatro de ellas de oro, y 25 medallas mundiales, 19 de ellas de oro, resumen sólo parcialmente el currículum y el legado de una de las más grandes deportistas de la historia.

Su regreso en la NOW Arena, completamente llena para apoyara, agranda su leyenda. No había seguridad de que Biles pudiera reaparecer tras sus problemas, ni que volviera a este nivel. Aún más a los 26 años, una edad en la que la gran mayoría de las gimnastas ya han vivido el mejor momento de sus carreras.

De hecho, Biles participó en un evento junto a compañeras muy jóvenes, como la californiana Tiana Sumanasekera, de apenas 15 años. Si ellas son gimnastas de gran talento y grandes promesas del futuro estadounidense, Biles demostró que todavía representa el presente.

Líder de principio a fin

Acababan de pasar las 19.00 locales cuando Biles arrancó su US Classic con las barras asimétricas. Comenzó con cara serie, de máxima concentración, ovacionada por los espectadores que llenaron las gradas de la NOW Arena.

Realizó un ejercicio sólido y se convirtió en la primera líder con 14.000 puntos. No dejaría esa primera plaza hasta el final y, si es posible, fue aumentando cada vez más el nivel.

No tuvo duda alguna en la prueba de equilibrio, con movimientos elegantes y aterrizaje perfecto (14.800), y deleitó a los aficionados en el suelo (14.900).

Sumaba 2.100 puntos de ventaja sobre la segunda clasificada tras dos ejercicios y lo incrementó a 3.750 tras el tercero, antes de afrontar la prueba de salto.

El número de cámaras colocadas en la zona del salto en la NOW Arena hicieron entender el nivel de expectación generado por el regreso a este ejercicio de Biles.

Y la campeona olímpica no tembló. Realizó el mejor de sus cuatro ejercicios, con un salto explosivo y a la vez controlado que le entregó 15.400 puntos y refrendó su contundente victoria.

Fue en ese momento cuando Biles liberó toda su alegría. Aliviada tras completar los cuatro ejercicios, y ya segura de la victoria, sonrió y levantó dos veces el brazo izquierdo, ovacionada por el público.

Totalizó 59.100 puntos, un resultado sobresaliente, y hubo un vacío entre ella y la segunda clasificada, Leanne Wong.

Dos años lejos de los focos

En los últimos dos años, Biles se había tomado un tiempo para enfocarse en su salud y se convirtió además en una de las voces más respetadas en la defensa de los derechos de los deportistas.

La gimnasta estadounidense informó además en sus redes sociales de su compromiso con Jonthan Owens, jugador de los Houston Texans en la NFL de fútbol americano, con el que se casó el pasado 24 de abril.

Su participación en los Juegos de París 2024 todavía está en el aire, pero las sensaciones y el nivel lucido en Chicago dan optimismo al público estadounidense.

Antes, la gimnasta podría sumarse a los Campeonatos Mundiales de Amberes, previstos del 30 de septiembre al 8 de octubre de este año.

El US Classic reunió a la elite de la gimnasia estadounidense y entre las participantes de este sábado figuraron ganadoras de medallas de oro olímpicas como Sunisa Lee y Jade Carey, ambas campeonas en Tokio. En total, hubo once campeonas olímpicas y mundiales en la NOW Arena.

Se trata de un escenario de máximo nivel para la gimnasia estadounidense, por el que pasaron glorias como Amanda Borden, Dominique Dawes, Gabby Douglas o Laurie Hernandez, además de la propia Biles, entre otras.

"Ahora creo un poco más en mí"

"Se sintió muy bien, sobre todo tras lo que pasó en los últimos años. Todos apoyándome, con pancartas, me derritió el corazón el hecho de que siguieran creyendo en mí. Regresé e hice lo que quería, estoy muy feliz por el resultado", afirmó Biles tras su victoria, en declaraciones a 'NBC'.

"Esta vez lo estoy haciendo por mí, he trabajado mucho en mí misma, ahora creo un poco más en mí", agregó.

Biles, de 26 años, todavía no confirmó si tiene voluntad de participar en los Juegos de París 2024, pero consideró que las cosas "van por el buen camino".

"Estamos trabajando. Mi primer objetivo era este (el US Classic), luego los Campeonatos (nacionales de San José, California a finales de agosto). Y luego veremos. Hasta este momento vamos por el buen camino, pero tengo que seguir centrándome en mí, yendo a terapia y tengo que ponerme a mí primero", afirmó.