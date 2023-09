La conquista del Mundial y el beso no consentido de Luis Rubiales a Jenni Hermoso han situado como nunca en el escaparate al fútbol femenino español. No significa eso que sus problemas se hayan arreglado; si acaso, se le ha hecho un zoom y sus deficiencias se ven más grandes. Hubo confetis de celebración,tras un #Metoo de proyección mundial que no se detiene y, ahora, a punto de comenzar la nueva temporada de la Liga F, entra en escena una huelga. No hay acuerdo sobre la mejora del convenio y la primera jornada, que debía abrirse hoy, con el Sevilla-Tenerife, no se disputará. la Liga femenina debía empezar a medir los efectos del Mundial. Se estima que habrá más asistencia en los estadios, más audiencias televisivas y más reconocimiento. Y, sin embargo, averiguar el impacto de la gloria futbolística deberá esperar a la solución del conflicto.