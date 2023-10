El Real Madrid no ha tardado en reaccionar a las acusaciones vertidas por el excomisario Villarejo en una entrevista con 'RAC 1'. Durante la misma insinuó que el club blanco había sobornado a los árbitros. En un comunicado oficial el club afirma lo siguiente: "El presidente del Real Madrid CF, Florentino Pérez, ha dispuesto la presentación inmediata de la correspondiente acción judicial".

En una amplia charla con el periodista Jordi Basté, Villarejo ha comentado que "Florentino Pérez ya sobornó a árbitros antes de que lo hiciera el Barça. Es intocable, primero lo fue botin. El sabe por qué". El presidente de LaLiga, Javier Tebas, fue cuestionado sobre estas declaraciones, hechas a colación del caso Negreira, asegurando que el máximo mandatario madridista es "intocable" y que por eso no sucedió nada.

Tebas: "Florentino es intocable, es algo vox populi"

"Villarejo ha dicho dos cosas, que Florentino había sobornado a árbitros y dice que es intocable también. De la primera, si tiene algo, que lo demuestre. Villarejo habla mucho, tiene pico y las tácticas que hemos conocido para denunciar cosas son increíbles, muy condenables. Pero la segunda parte, que dice que Florentino es intocable, que se lo había dicho Rubalcaba, esa creo que me la creo. Es una coxa 'vox populi' en este país", defendió el responsable de la patronal.

Durante la entrevista, el excomisario ha citado a varias personas como el fallecido Alfredo Pérez Rubalcaba, ex vicepresidente del Gobierno, de ahí la alusión de Tebas: "Era un forofo del Real Madrid, me decía que ni se me ocurriera ir al palco del Madrid porque que es un estudio de televisión tremendo".

También relacionado con las declaraciones del que fuera comisario de policía en 'RAC1', la citada emisora informó de que el presidente del FC Barcelona Joan Laporta envió una nota de voz al exmáximo dirigente del club azulgrana, Sandro Rosell, para salir al paso de las acusaciones de Villarejo. Éste le hizo responsable de haber filtrado información que ayudó a la detención de Sandro Rosell en 2017.