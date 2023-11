Claudia Pina (12 de agosto de 2001, Montcada i Reixach) tomó una de las decisiones más importantes a la par que difíciles de su carrera antes de verano. Tenía entonces veintiún años, estaba terminando su segunda temporada de consolidación en el primer equipo -hasta que se lesionó, en marzo, estaba siendo una de las más importantes del equipo de Jonatan Giráldez- y, ya recuperada, tenía la oportunidad de disputar su primer Mundial con la absoluta.

Sin embargo, renunció a él "por mis valores", al igual que lo hicieron sus compañeras en el Barça Mapi León y Patri Guijarro y también Lola Gallardo, Amaiur Sarriegi, Nerea Eizagirre y Ainoa Moraza.

Unos meses después, ya "bastante más tranquila y con ganas de afrontar esta temporada", que ha empezado un tanto irregular por las interrupciones de la huelga de futbolistas y por el calendario de la FIFA, la futbolista catalana se abre en SPORT, del Grupo Prensa Ibérica, para explicar cómo ha vivido la crisis en la selección, el Mundial, las consecuencias tras el ‘Caso Rubiales’ y, lo que más le gusta, el inicio de curso en el Barça, que cuando habla del escudo que lleva en el pecho le brillan los ojos.

¿Qué importantes son, para ti, los valores en el fútbol?

Lo considero un deporte bastante egoísta, pero en esta situación, tenía que pensar en mí y en cómo me sentía yo en cada momento para afrontar algo así. Mis valores me llevaron a tomar esa decisión y estoy muy tranquila por ello.

¿Es más difícil tomar una decisión así cuando eres tan joven?

No creo que sea más o menos difícil que para el retso, porque cada una estaba en su momento. Para algunas podía ser su último Mundial; para otras, como en mi caso, el primero. Fue difícil para todas y ojalá no hubiésemos tenido que pasar por eso. Pero tenían que cambiar ciertas cosas, como se está viendo ahora que algunas están cambiando, para poder jugar con la selección.

¿Cómo viviste, tú, el verano? ¿Seguiste el Mundial?

No mucho, sobre todo al principio. Obviamente, cuando fueron pasando todas las eliminatorias, todo el mundo hablaba de lo mismo. Han hecho historia y es triste que tuviese que pasar eso y borrar lo que hicieron, porque se ha hablado más de Rubiales que de lo que han conseguido, que es ser campeonas del Mundo.

"Han hecho historia y es triste que tuviese que pasar eso y borrar lo que hicieron, porque se ha hablado más de Rubiales que de lo que han conseguido". Claudia Pina

Aquí, en Barcelona, estabas arropada por Mapi y Patri. ¿Cómo de importante fue esta unión?

Hablábamos sobre el tema, obviamente, pero cada una tomó su decisión de forma individual. Nosotras tres coincidimos en que necesitábamos que algo cambiase para poder volver. Y no fue así.

¿En quién más te has apoyado?

He pasado el verano con amigos y familia y esto me ha venido muy bien para desconectar y tener un verano diferente, que hacía años que no podía tener. En el club, el psicólogo se ha acercado mucho a nosotras, al final era una situación extraordinaria. Sé que puedo apoyarme en él para cualquier cosa y contar con ello es muy importante.

Empieza septiembre, Montse Tomé da su lista, en la que están Mapi y Patri, y a ti te convoca Laura del Río con la sub-23.

Me sorprendió, porque me sentía como una jugadora no convocable o no disponible. Estuve ahí un día y medio. Esperé a que acabase la reunión entre las jugadoras de la absoluta, la Federación y el CSD.

Ellas en Oliva y tú en Portugal...

La reunió acabó muy tarde, aunque allí en Portugal era una hora menos. Preferí descansar, porque al día siguiente teníamos entrenamiento. Y me enteré de todo prácticamente después de comer, que fue cuando tuve un rato para poder hablar por teléfono, y me lo explicaron todo.

Y decidiste volver a Barcelona.

Sí. Porque creía que había luchado mucho y que había dejado escapar algo tan grande como un Mundial como para quedarme allí. No me sentía cómoda por mis valores y por cómo había pasado todo hasta ese momento.

"Volví porque sentía que había luchado mucho y que había dejado escapar algo tan grande como un Mundial como para quedarme allí. No me sentía cómoda por mis valores y por cómo había pasado todo". Claudia Pina

¿Has hablado con Montse Tomé?

No...

¿Y volveremos a ver a Claudia Pina, algún día, con la selección?

Obviamente creo que a toda futbolista le encantaría poder ir siempre con su selección.

¿Cómo valoras el papel que han tenido Alexia Putellas e Irene Paredes, como capitanas, en la gestión del conflicto?

Era una posición difícil por todo lo que había pasado, pero, aun así, salieron en rueda d e prensa, lo explicaron todo muy bien y creo que dieron la cara por el equipo y por todo lo que se merece cualquier persona.

Tema zanjado. Hablemos del Barça. ¿Cómo ves al equipo?

Estamos bastante bien, de momento llevamos pleno de victorias y somos el único equipo de la Liga que lo ha hecho.

Tú marcaste el primer gol de la temporada. ¿Cómo te sientes a nivel individual?

Mucho más consolidada en la plantilla. Tengo más confianza, porque sé que puedo estar ahí, que puedo jugar, que puedo ser importante... Y esto me motiva, me da un plus. Confío y espero que esta temporada pueda ser mejor que la anterior, que fue increíble.

Una de las cosas que más destaca Jonatan Giráldez de ti es tu versatilidad. ¿Te sientes una futbolista más completa desde que volviste de la cesión?

Sí, mucho. Estoy adquiriendo estos roles de poder jugar en distintas posiciones, creo que también es bueno para mí y para el equipo, porque puedo ofrecer diferentes opciones. Quiero seguir aprendiendo y mejorando donde sea.

Mucho más consolidada en la plantilla. Tengo más confianza, porque sé que puedo estar ahí, que puedo jugar, que puedo ser importante

"Me siento mucho más consolidada en la plantilla, tengo más confianza, porque sé que puedo estar ahí, que puedo jugar, que puedo ser importante". Claudia Pina

Más allá de la posición y del rol, ¿qué es lo que más te gusta hacer en el campo?

Siempre me encanta estar cerca del área, pero también poder jugar y asociarme con mis compañeras, porque nos lo pasamos bien. Y si concluye en gol... mucho mejor.

Los culés han estado especialmente volcados en ti durante la pretemporada y los primeros partidos en casa. ¿Has sentido este calor?

Mucho. Les agradezco que siempre estén ahí para apoyarnos y para animarnos, que hayan estado tan volcados en nosotras [también en Patri y Mapi], porque han sido unos meses difíciles.

"Agradezco mucho a la afición que nos hayan apoyado tanto porque han sido unos meses difíciles". Claudia Pina

Queda poco para la Champions y la fase previa ha sido emocionante y sorprendente, con equipos como el Wolfsburgo o el Arsenal eliminados. ¿Será cada vez más difícil estar ahí?

Sí, se está notando también en nuestra Liga, en los resultados. A Champions llegan equipos contados, los mejores. Y creo que este aumento de nivel es bueno para todas, para que el fútbol femenino siga creciendo. Se han quedado fuera Wolfsburgo y Arsenal y al final es fútbol, te la juegas a dos partidos y te quedas fuera.

El otro día estuviste en el Estadi Olímpic para apoyar al masculino contra el Real Madrid. El día 19 tenéis vosotras una cita y tú tienes ese duende especial en estos partidos. ¿Qué es para ti un Clásico?

Es uno de los partidos del año, donde se puden definir las ligas. Es el máximo rival a día de hoy, sobre todo por lo que significa a nivel sentimental, por la rivalidad histórica entre clubes. Yo soy muy culé y siempre quiero ganar al Madrid.

Les has marcado goles importantes, como el del Camp Nou. ¿Tienes pensado algo si marcas?

Todavía no he preparado ninguna celebración especial, pero siempre cuando marco contra el Madrid me llevo la mano al escudo porque es algo nuestro y es el sentimiento que tengo por mi club.