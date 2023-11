Los primeros 20 o 25 minutos del Dépor en Irún fueron muy buenos, en los que el equipo trataba de hacerse el dueño del partido, aunque le costó mucho. El Real Unión es un equipo muy bien preparado por Fran Justo y el primer gol le sentó muy mal al Deportivo. El comienzo de la segunda parte no fue mejor, pero no hay nada que justifique que un equipo como el Dépor no pelee hasta el minuto 90 para intentar conseguir algo positivo. A partir del tercer gol el equipo desapareció totalmente.

La plantilla del Deportivo está hecha para ascender, son jugadores escogidos y no pueden permitirse el lujo de regalar 35 minutos. Lo hay que empezar a dejar claro es que alguien se equivocó en la pretemporada. No sé si en el fichaje del director deportivo o el director deportivo al escoger al entrenador y la plantilla, pero lo que está claro es que ha habido una equivocación importante. No está tan claro que lo ideal sea el cese del entrenador, sino que a lo mejor esta plantilla no es tan válida y que en diciembre volverá a tocar rascarse el bolsillo como en otros años para compensar lo que se hizo mal durante el verano. Está claro que la lesión de Barbero ha hecho mucho daño al equipo, pero creo que la gran mayoría de los fichajes no se hicieron en base a la idea del entrenador. Luego están decisiones como sacrificar el juego por las bandas para mantener a jugadores, como pueden ser Villares o Hugo Rama, para que no se te eche la gente encima. Si usas ese perfil de jugadores en el centro del campo está claro que no te hace falta un perfil de delantero como Martín Ochoa, sino otro tipo porque no van a llegar centros por banda, sobre todo con unos laterales que no son profundos. Si el Deportivo juega con un delantero centro rematador, tiene que jugar con futbolistas de banda que le puedan hacer llegar balones laterales. También hay que aclararse, decidir si lo que quiere es emplear los costados en ataque o insistir por el medio. Idiakez está juntando muchos jugadores en el centro del campo, pero el ritmo en esa zona está siendo muy cómodo para los rivales. No hay caídas al espacio libre en las bandas ni tampoco centros al área. Ya no se generan las situaciones de peligro que se generaban al principio de la temporada. A lo mejor a uno de esos jugadores del centro del campo, ya sea Hugo Rama, Salva Sevilla o Villares, lo tienes que sacrificar para encontrar otra manera que se adapte mejor a las características de lo que tienes disponible.