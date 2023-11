La Fórmula 1 aspira a un gran espectáculo nocturno en el Gran Premio de Las Vegas, este fin de semana. La carrera, que vuelve al desierto de Nevada 40 años después del fallido intento impulsado por el Caersars Palace, en 1981 y 1982, celebró anoche una presentación por todo lo alto en el Strip, el célebre boulevard de la 'ciudad de los casinos', con la presencia de todos los pilotos sobre un ficticio ring, música disco y luces de neón. Pero al 'gran circo' se le ha rebelado uno de sus grandes protagonistas, el tricampeón del mundo Max Verstappen, que está a disgusto en semejante ambiente: "Me siento como un payaso", dice. En el extremo opuesto, para Lewis Hamilton es su 'hábitat' perfecto.

Antes de viajar a Las Vegas, Verstappen ya se mostró reticente con un gran premio que, como todo en la ciudad estadounidense, es puro artificio. Y tampoco veía claro las condiciones que ofrece un circuito urbano inédito, de 6,2 km, el segundo más largo de la temporada detrás de Spa-Francorchamps, que incluye una recta de 1,9 km y muchas incógnitas. Además, se esperan las temperaturas más bajas de la temporada, en torno a los 5º a la hora de la carrera, que no tendrá lugar el domingo como es habitual, sino el sábado (por primera vez desde Sudáfrica en 1985), con salida a las 22:00 (07:00 en España)

Ya en la ceremonia de inauguración, la noche del miércoles, Max insistió en mostrar su malestar: "Para mí es que puedes saltarte todas estas cosas. No se trata del cantante, sino de estar ahí de pie, te sientes como un payaso. Esto va a ser 99% show, 1% evento deportivo", comentó el neerlandés.

"No tengo interés en la fiesta, no tengo muchas emociones para ser sincero, no me gusta todo lo que están haciendo los equipos, pero por supuesto, es parte del sitio en el que estamos. No soy falso, siempre doy mi opinión, pienso cosas positivas y negativas, así es como soy, a algunas personas les gusta, me gusta estar en Las Vegas, pero no para competir", zanjó.

Por si fuera poco, el GP de Las Vegas es la penúltima cita del calendario 2023 y solo una semana después el Mundial bajará el telón a muchos kilómetros de distancia, en Abu Dhabi;: "Tenemos 12 horas de vuelo hasta allí y además hay que contar con la diferencia horaria. Aquí tenemos una carrera como si fuera en Japón, al ser carrera nocturna, lo que supone casi un día de diferencia, es un poco cansado, no tiene mucho sentido", expresó el piloto de Red Bull.

"Entiendo perfectamente que la F1 venga a Las Vegas. Se puede ver de dos maneras, el lado empresarial o el deportivo, yo solo expreso mi opinión, no somos partes interesadas, así que simplemente nos dejamos llevar, ellos deciden lo que hacen, ¿no? Yo haría lo mismo si fuera el propietario, no escucharía a los pilotos, es mi deporte, hago con él lo que quiero, ese sería el caso", argumenta Max.

Radicalmente distinta es la actitud de Fernando Alonso: "¿Jet lag? No, no está bien… es lo que hay. Este deporte es duro, no es fútbol", ha bromeado el asturiano. Después de dejar muy alto el listón en México, en su intensa lucha con Checo Pérez para acabar tercero en el podio, al asturiano le han sugerido la posibilidad de que la famosa victoria 33 pueda llegar este fin de semana en Las Vegas: "Sería bueno ganar una carrera y, especialmente, la primera carrera como un sitio como este, pero no creo que sea posible que ocurra. No creo que este sea uno los circuitos favoritos para nuestro paquete, creo que será difícil", asume.

También Lewis Hamilton está encantado con el 'show'. El heptacampeón de Mercedes, que ayer participó junto a su compañero George Russell en un evento exclusivo organizado por IWC Schaffhausen y Mercedes-AMG en Speed City, se muestra entusiasmado con la carrera de Las Vegas: "Creo que el mayor desafío va a ser la temperatura. Va a ser una de las carreras más frías, probablemente la más fría que hemos hecho en mucho, mucho tiempo. También es un circuito nuevo, tenemos poco tiempo para aprenderlo, así que estoy emocionado", asegura.