En febrero de 2022 Jon Rahm declaró "oficialmente mi lealtad al PGA Tour. Esta es la única vez que voy a hablar de este tema". Esa intervención se produjo con el arranque del circuito de golf promovido por los jeques saudíes, que ha bañado en petrodólares a jugadores del circuito que sí decidieron dar el paso y mudarse al LIV, como los españoles Sergio García, Eugenio Chacarra y David Puig, que ya han dado el salto a la Superliga. Entonces Rahm rechazó una primera oferta de 400 millones.

550 millones hasta 2029

En las últimas horas ‘The Telegraph’ informaba que los saudíes le han ofrecido una prima de contrato al vasco en el entorno a los 550 millones de euros para incorporarlo a su circuito. Una oferta casi irrechazable que recibe del circuito que financia el Fondo de Inversión Pública de Arabia Saudí (PIF) ahora que parecen haberse firmado las paces entre los dirigentes del LIV Golf y los del PGATour. Aunque hay figuras de este último que siguen en guerra contra los saudíes como Tiger Woods o Rory McIlroy. Rahm se ha convertido en el jugador más deseado por los magnates saudíes, pero no en el único, según el medio británico.

El vasco ya habló del tema financiero no y la posibilidad de ingresar en el LIV. "Nunca he jugado al golf por un tema económico. Juego por amor al golf y quiero competir contra los mejores del mundo. Siempre he estado interesado en la historia y el legado, y eso es lo que tiene el PGA. Hay un significado cuando ganas el Memorial, el Arnold Palmer, en Los Ángeles o Torrey Pines. Son sitios históricos. Eso significa mucho para mí. Solo Tiger y yo hemos ganado un US Open en Torrey. Eso es un recuerdo que voy a tener toda la vida, y que muchos otros no tienen. Mi corazón está con el PGA Tour. Es todo lo que puedo decir. No es asunto mío ni está en mi forma de ser juzgar a quien piense distinto. Y para muchos, no voy a mentir, tres o cuatro años allí es su plan de jubilación. Es una muy buena retribución antes de despedirse", advirtió en otra reflexión que hizo sobre el asunto.

Esta vez Rahm no se ha pronunciado sobre sus intenciones tras esta oferta mareante que ha recibido. Pero antes de que acabe el mes de diciembre se sabrá si aparece en la lista del circuito saudí o si sigue compitiendo en el PGATour, como ha hecho hasta ahora.

Negociación desde hace semanas

Ambas organizaciones negocian estos días la paz institucional, que ya escenificó un principio de acuerdo en junio, lo que podría ser otro aliciente para que el de Barrika pueda sumarse al nuevo circuito . Jon tiene amigos y referentes en ambos lados. Por un lado se ha deshecho en elogios hacia el comisionado del PGA Tour, Jay Monahan, del que afirmó: "Se ha comportado de forma muy profesional conmigo y mi familia. Se ha portado muy bien. Es un gran hombre y es todo lo que puedo decir. Su trabajo en el PGA, ha sido fantástico".

En la llamada ‘Superliga’ también tiene amigos como el estadounidense Phil Mickelson, o un Sergio García al del que siempre ha comentado que ha sido un referente para él. Precisamente Steve Loy, agente de Rahm y de Phil Mickelson, quien juega en el LIV Golf desde la inauguración del circuito, negocia con los saudíes desde hace semanas y ahora trabaja a contrarreloj para cerrar el desembarco de Rahm antes de Navidad. Se habla de un contrato hasta 2029 y el vasco capitanearía un equipo en el LIV Golf, que tiene formato por equipos capitaneados por estrellas como Dustin Johnson o Sergio García. Si acepta finalmente, el campeón del último Masters de Augusta elegirá su propio conjunto en el que podrían ingresar otros golfistas del PGA Tour que se barajan como nuevos fichajes del LIV Golf.