Gabriel Paulista no renovará con el Valencia y se convertirá en las próximas horas en nuevo jugador del Atlético de Madrid. La entidad de Mestalla había llegado a un acuerdo con el Besiktas para la salida del futbolista, como adelantó Superdeporte, diario de Prensa Ibérica, pero la llamada de Simeone lo ha cambiado todo.

El director deportivo del Atlético Andrea Berta llamó a la puerta del valencianista el lunes por la noche a raíz de la lesión de Giménez y la salida Çaglar Soyunçu al Fenerbahce en calidad de cedido. Simeone conoce a Gabriel de la liga española y mostró interés en la incorporación porque su llegada garantiza rendimiento inmediato. El futbolista vio la opción con buenos ojos desde el primer momento. La operación se cerrará en las próximas horas para lo que resta de temporada y una más: hasta el 30 de junio de 2025.

Antes, el jugador tiene que rescindir su contrato con el Valencia y desvincularse definitivamente de la entidad de Mestalla. De hecho, los agentes del futbolista se reunieron con el director deportivo Miguel Ángel Corona ayer en las oficinas del club.

Peter Lim ordenó al club no renovar a Paulista bajo ningún concepto para que no cumpliera los 20 partidos oficiales (más de 45 minutos y solo de Liga) que significaban su renovación automática. Hasta su salida llevaba 16. El club ha acelerado la salida del jugador para ahorrarse la ficha y evitar el enfrentamiento directo con Baraja, que estaba dispuesto a darle continuidad.

El que finalmente no se sumará a la plantilla del Atlético es Moise Kean. El delantero de la Juventus no ha superado el reconocimiento médico y el club rojiblanco ha descartado su fichaje en calidad de cedido. El Atleti no busca delantero después de que la salida de Correa a Arabia Saudí quede descartada.