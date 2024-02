Dos títulos del CH Coruña en la Copa Federación

El Club Halterofilia Coruña conquistó dos títulos en la Copa Federación sub 16 y sub 18 que se disputó el sábado en Zarautz y al que acudió con seis equipos. El equipo herculino se subió al podio en las cuatro categorías, siendo el único club de España en conseguirlo. Los coruñeses ganaron la sub 16 masculina y la sub 18 femenina y, además, fueron subcampeones en sub 16 femenina y medalla de bronce en sub 19 masculina. Los éxitos de la cantera dirigida por Ferenc Szabo continúan año tras año. Para esta competición se clasificaban los cinco mejores equipos de la Liga Escolar de 2023.