Una aficionada brasileña denuncia con un vídeo que un niño llamó “mono” a Vinicius en el Valencia – Real Madrid

Una aficionada brasileña presente en el estadio de Mestalla denunció haber presenciado insultos racistas a Vinicius durante el Valencia CF – Real Madrid. Su testimonio ha sido recogido por ESPN Brasil, que ha publicado un vídeo grabado por la seguidora, Anna Anjos, en el que se puede ver pixelado a un niño que grita “mono”. Una mujer que tiene en el regazo al protagonista del vídeo recrimina a Anjos: “¿Estás grabando al niño?”. La grabación difundida por el periodista Gustavo Hofman se para en ese momento.

El redactor de ESPN Brasil acompaña el clip con una entrevista a la aficionada brasileña, que asegura lo siguiente: “Desde que entré en el estadio vi cómo aficionados le llamaban ‘mono’ a Vinicius. En mi sector había un coro. El niño también lo hizo”. Anjos asegura que recriminó a la familia del pequeño seguidor esta actitud: “Ellos me dijeron que se estaban refiriendo a un animal, pero yo les respondí que era racismo”.

"Todo el mundo pensaba que yo estaba equivocada"

De acuerdo al testimonio de la seguidora brasileña, las ofensas aumentaron tras el segundo gol de Vinicius, que consiguió un doblete en Mestalla con el que el Real Madrid rescató un punto. El debate entre la familia y Anna Anjos terminó con la intervención de la seguridad del estadio, que, tal y como pudo comprobar El Periódico de España, del grupo Prensa Ibérica, actuó en otro punto de Mestalla para proteger a un aficionado que llevaba una bandera del equipo blanco. Hubo tensión, pero no pasó a más y éste pudo seguir el partido con normalidad.

Igualmente, este diario, presente en la manifestación previa y en la llegada del Real Madrid al campo, no presenció ningún comentario racista. “La seguridad del campo me dijo que eso era normal, que era parte del ambiente. Después del partido yo lloré, no sé si se puede ver en el rostro. Yo me sentí impotente. Creía que el vídeo podía servir para denunciar lo que estaba ocurriendo. Incluso pensé que ellos podían perseguirme”, explica en el vídeo de ESPN la seguidora brasileña, que asegura que los aficionados llevaban unas pancartas contra Vinicius, caracterizado como Pinocho.

La asociación Libertad VLC, organizadora de la manifestación contra Peter Lim, denunció que algunos de estos carteles habían sido requisados por la seguridad del Valencia. “Me sentí amenazada y nadie me defendió. Todo el mundo pensó que yo estaba equivocada y defendieron lo suyo. Incluso un hombre me llegó a tocar y yo se lo recriminé”, concluye el relato de la aficionada, cuyo documento audiovisual podría ser analizado por LaLiga.