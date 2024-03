Ayuso cede el liderato en la Tirreno-Adriático

Los jueves de marzo en Francia y en Italia son días para ponerse las pilas en un esprint y para que las estrellas que quieren ganar se refugien al fondo del pelotón y piensen en un activo fin de semana con el horno ya en la temperatura ideal, tanto en la París-Niza como en la Tirreno-Adriático.

En Italia, excepto la contrarreloj inicial, poca cosa se ha visto hasta ahora, con tres etapas desperdiciadas. Hay que buscar más entretenimiento porque si no corredores como Vingegaard no disponen de terreno para probarse y no les queda otro remedio que tomarse el día en plan entrenamiento.

La cuarta etapa no fue distinta de la tercera o la segunda. Poca actividad con la tradicional fuga controlada y pillada antes de meta. Y hasta le vino bien a Juan Ayuso, que no ha tenido otra necesidad estos tres días que ir a rueda, para ceder el jersey azul de líder a Jonathan Milan, el nuevo Cipollini.