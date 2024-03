Carolina Marín conquista su segundo All England

La jugadora española de bádminton Carolina Marín ha conquistado el prestigioso All England, torneo de categoría World Tour Super 1000 para la Federación Internacional de Bádminton, después de imponerse este domingo en la final a la japonesa Akane Yamaguchi (26-24, 11-1), que tuvo que abandonar por lesión.

La tricampeona del mundo y seis veces campeona de Europa conquista por segunda vez el torneo, el más antiguo del mundo y en el que ya reinó en 2015, y levanta un trofeo por primera vez desde que triunfara en julio de 2023 en los Juegos Europeos. En el circuito, no se proclamaba campeona desde el Masters de Orleans (Francia) de abril de 2023.

Sobre la característica pista gris del Utilita Arena de Birmingham, las dos contendientes ofrecieron un igualado arranque en el que la deportista asiática, que en semifinales eliminó a la número uno y defensora del título, la surcoreana An Se-Young, fue manejando ligeras ventajas de uno o dos puntos, neutralizadas por la campeona olímpica en Río 2016.

Justo antes de llegar al descanso de la primera manga, la onubense se hizo con una renta de +2, pero Yamaguchi completó un parcial de 4-0 que le permitió recuperar la iniciativa. En un final trepidante, Marín logró sobrevivir hasta a cuatro bolas de set y aprovechó una de las tres de las que dispuso para cerrar el parcial a su favor tras 39 minutos (26-24).

El triunfo en esta primera 'batalla' resultó un auténtico incentivo para la española, que puso la directa con un parcial de 10-1 en el segundo set. Yamaguchi, aquejada de molestias en la cadera, solicitó asistencia médica y continuó, pero solo un punto más tarde confirmó su abandono.

De esta manera, Marín, con dos graves lesiones de rodilla a sus espaldas y a sus 30 años, cumple su objetivo de sumar puntos para el ranking mundial, en el que marcha actualmente en quinta posición, para tener opciones de estar entre las cuatro primeras y ser cabeza de serie en los Juegos Olímpicos de París 2024.

Tras su victoria, Marín se mostró muy orgullosa de lo conseguido esta semana. "Campeona del All England... no tengo palabras. Estoy muy contenta y muy orgullosa por la semana que he hecho, ya no solamente por ganar este título; es un torneo muy prestigioso y un título muy importante en mi carrera, pero estoy orgullosa por lo que he estado haciendo, por las cosas que he mejorado, por las cosas que me he atrevido a hacer en cada uno de los partidos...", enumeró.

"Ha sido una semana muy dura, pero gracias al maravilloso equipo que tengo aquí y gracias a mi mamá, que me ha estado apoyando, a la gente que ha venido a verme, a los que me ven desde casa, gracias por ese apoyo. Esta medalla y este trofeo nos los llevamos a casa", concluyó la actual subcampeona mundial.