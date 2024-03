Dani Alves trata de reunir un millón de euros para obtener la libertad provisional

Desde el momento en que la Audiencia de Barcelona ordenó la libertad provisional de Dani Alves empezó una carrera contrarreloj de su entorno para conseguir el millón de euros que le permita volver a dormir en su casa tras catorce meses encerado en Brians 2. Fuentes del brasileño han explicado a El Periódico, del mismo grupo editorial, que no se esperaba una cifra de fianza tan alta y que por eso se trabaja para alcanzarla. Por eso han pedido colaboración a familiares y amigos del jugador, como es el padre de Neymar, tal y como adelantó La Vanguardia y ha confirmado El Periódico.

El jugador, condenado a cuatro años y seis meses de prisión por la violación de una joven en la discoteca Sutton, el 31 de diciembre de 2022, no pudo salir ayer de la cárcel al no haber podido reunir la cantidad exigida por el tribunal para ser excarcelado.

Neymar padre ya cedió a Alves a principios de año los 150.000 euros que necesitaba para pagar la indemnización a la víctima y que resultaron claves para una condena más baja aceptando una atenuante.

Sin embargo, los letrados de Alves no descartan solicitar un préstamo o un aval a alguna entidad para conseguir la alta fianza impuesta y eso que el jugador tuvo una resolución de Hacienda a su favor hace unas semanas en la que le devolvieron más de un millón de euros. En concreto, se estimó un recurso por una sanción impuesta por la Agencia Tributaria por el pago de los servicios de un agente FIFA.

En su resolución, el tribunal —que además de imponerle la fianza de un millón de euros, le ha retirado los pasaportes que tiene, español y brasileño, le prohibe salir de territorio español y le obliga a comparecer semanalmente ante el tribunal, además de imponerle una orden de alejamiento y prohibición de comunicación con la víctima— señala que “la función de la prisión provisional no puede ser en ningún caso la de adelantar los efectos de una hipotética pena que pudiera serle impuesta al acusado”, ya que esa situación “excedería de los límites constitucionales”. Alves ya ha cumplido en la cárcel una cuarta parte de la pena impuesta, cuatro años y medio, pese a que la sentencia todavía no es firme. La decisión ha contado —algo inusual— con el voto particular del juez ponente de la sentencia, Luis Belestá, que se ha opuesto a la libertad por considerar que el riesgo de fuga ha aumentado.

Sobre la fianza, el tribunal remarca que Alves, según su abogada, ha perdido el contrato con el Pumas de México y con varios patrocinadores a raíz de su procesamiento por agresión sexual. De esta forma señalan que “se ha visto privado de una fuente importante de ingresos”. Pese a esto, los magistrados también destacan que “Alves ha tenido una dilatada carrera futbolística, como figura de élite mundial, que a buen seguro le ha permitido obtener elevadas sumas de dinero”.

“Podemos llegar a presumir una situación de holgada solvencia económica”, concluye el tribunal y por eso le impone una alta fianza. Además, recuerda que el jugador tiene que recibir “una elevada suma de dinero en el procedimiento que tiene pendiente con la Hacienda Pública”, que ascendería a más de un millón de euros.

“Un jarro de agua fría”. De esta forma, Ester García, abogada de la víctima de Dani Alves ha calificado la decisión de la Audiencia de Barcelona de dejar en libertad provisional al jugador.

La letrada ha explicado que no ha podido argumentar con “términos legales” a su clienta dicha resolución, ya que “no le encuentro una explicación legal”. Por eso, ha añadido que la víctima está con “dolor” y “muy indignada, muy desesperada y muy frustrada”.

Contra la decisión de la Audiencia de Barcelona cabe recurso que presentará en los próximos días la abogada. Además, ha añadido que la salida del jugador a cambio de una fianza de un millón de euros supone un precedente “peligroso”, porque la ciudadanía creerá que existe una “justicia para ricos” y otra para el resto.

