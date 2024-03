Operación de la UCO contra Rubiales y su entorno por contratos irregulares

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil detuvo este miércoles a siete personas, cinco de ellas en Madrid y dos en Granada, del entorno del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, en el marco de una investigación relacionada con supuestas adjudicaciones irregulares de obras en el estadio sevillano de La Cartuja, según han confirmado fuentes de la investigación. Los agentes buscan contratos y correos electrónicos que la jueza de Madrid Delia Rodrigo ha solicitado de forma reiterada a la Federación, pero que no le fueron facilitados, completan fuentes jurídicas.

Bajo la dirección del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid), enmarcado en las Diligencias Previas 338/22 del conocido como Supercopa Files, y en coordinación con la Fiscalía Anticorrupción, la Guardia Civil con el apoyo de Europol está desarrollando diversas actuaciones en distintas provincias de la geografía española, entre ellas en Madrid, Granada y Sevilla. En esta última localidad la UCO ha acudido a La Cartuja y ha reclamado diversa documentación sobre un convenio de tres millones de euros a favor de la Federación de Fútbol, tal y como informa El Correo de Andalucía, del mismo grupo editorial.

Entre los siete detenidos, según confirman fuentes de la investigación a este diario, está Tomás González Cueto, asesor jurídico externo de la Federación, considerado uno de los cerebros del rubialismo y que seguía trabajando para este organismo. De hecho, la semana pasada actuó como letrado federativo en el juicio por la Superliga. También se ha arrestado al actual director jurídico de la Federación, Pedro González Segura; al hermano de este último, Ángel González Segura; y al responsable de Personal, José Javier Jiménez. Luis Rubiales, imputado en la causa desde su inicio no ha sido arrestado y se encuentra en la República Dominicana. También permanece investigado el socio de González Cueto en su bufete Ramón Caravaca.

En este contexto la operación lanzada desde el juzgado madrileño prevé la entrada y registro en 11 domicilios, así como la ejecución de requerimientos judiciales a distintas entidades públicas y privadas. Las actuaciones previsiblemente finalizarán con siete detenidos y cinco investigados, según adelantan las fuentes consultadas. Las fuentes jurídicas precisan que “si finalmente la UCO decide continuar el régimen de detención para uno o varios de los detenidos, los pondrá a disposición del juzgado”. Las pesquisas permanecen secretas, aunque fuentes de la Federación han asegurado a esta redacción que los agentes han preguntado por la Supercopa, la Eurocopa (Cartuja) y por un contrato que la RFEF firmó con China para la expansión internacional de la imagen de la selección española que no llegó a cumplirse a raíz de la pandemia.

El caso estalló a finales de mayo de 2022 a raíz de la investigación realizada por el fiscal anticorrupción José Miguel Alonso Carbajo, y se dirigía en principio contra Luis Rubiales, la propia Federación y la empresa Kosmos Global Holding S.L., propiedad del exfutbolista del F.C. Barcelona Gerard Piqué en relación con el contrato para la celebración de la Supercopa de España en Arabia Saudí. El Ministerio Público actuó tras una denuncia presentada el presidente del Centro Nacional de Formación de Entrenadores de Fútbol (Cenafe) y de la Asociación Transparencia y Democracia en el Deporte, Miguel Ángel Galán.

Las intervenciones de este miércoles se enmarcan en una investigación vinculada a presuntos hechos delictivos asociados a los delitos de corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Entre los domicilios registrados estaría una vivienda en Granada propiedad del expresidente de la Federación Luis Rubiales, señalan a fuentes de la investigación.

Posteriormente, la denuncia se fue ampliando a otros aspectos de la gestión de Rubiales en la Federación, como posibles irregularidades en el pago del alquiler de una vivienda en Madrid de Rubiales; los gastos que éste habría efectuado en un “viaje de placer” a Nueva York con dinero del organismo que rige el fútbol y también facturas pagadas a cuenta de una jornada de trabajo, en la que se “invitó a un grupo de chicas jóvenes” y acudieron el presidente y su equipo más directo, todo pagado con tarjetas de empresa de la Federación.

Entradas a 11 domicilios

Según la denuncia oficial la empresa de Piqué, Kosmos, recibió un pago de 24 millones de euros por mediar entre la RFEF y Arabia Saudí para que la Supercopa de España se celebrara en el reino saudí durante seis temporadas. La comisión, pagada por la dictadura, suponía un 10% del montante total de la operación, 240 millones de euros por seis ediciones del torneo.

En este punto, el denunciante destacaba que “Rubiales pactó con Piqué el cobro de una comisión multimillonaria por el traslado de la Supercopa a Arabia Saudí”, y que documentos y audios a los que tuvo acceso el diario digital revelan “presionó a las autoridades de Riad para que abonaran al jugador del FC Barcelona hasta 24 millones de euros por disputar el torneo en ese país y trató luego de ocultar la participación del futbolista en el contrato.

El expresidente no pudo ser detenido por encontrarse en Punta Cana

La Unidad Central Operativa (UCO) de la Guardia Civil llevó a cabo este miércoles el registro domiciliario del expresidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales. Su casa en Granada, donde reside desde el año pasado, ha sido uno de los once inmuebles registrados por orden del Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 4 de Majadahonda (Madrid) en una investigación coordinada con la Fiscalía contra Corrupción y la Criminalidad Organizada. Siete personas han sido detenidas hasta el momento, pero Rubiales no ha sido uno de ellos. El dirigente se encuentra imputado, pero no ha podido ser arrestado al encontrarse en Punta Cana (República Dominicana). La operación se enmarca en una investigación por presuntos hechos delictivos asociados a la corrupción en los negocios, la administración desleal y el blanqueo de capitales. Las actuaciones permanecen secretas por orden judicial. El inmueble de Rubiales se encuentra en el número 34 de la céntrica calle Reyes Católicos.

El Correo de Andalucía informaba desde primera hora de la mañana de ayer del operativo cuando dos agentes de la UCO se personaban en el domicilio, donde permanecieron realizando el registro hasta las 13:30 horas. Los dos guardias civiles accedieron a la vivienda y transportaron a un coche en la puerta del domicilio el material incautado en el registro. Los agentes habrían requisado un archivador, dos bolsas de plástico y dos maletas con, supuestamente, material informático. Luis Rubiales adquirió esta propiedad en una de las zonas más cotizadas de Granada. A escasos metros del Ayuntamiento, en plena almendra de la ciudad. Este es el domicilio donde el expresidente de la RFEF ha residido tras dimitir de su cargo por el escándalo del beso no consentido a Jenni Hermoso. No ha trascendido aún el importe que desembolsó el expresidente de la RFEF ni tampoco el tamaño u otras características del inmueble. De acuerdo con los datos del portal inmobiliario Idealista, un piso promedio en este entorno puede superar el medio millón de euros. Sí se sabe que el expresidente de la RFEF compró esta vivienda tras su salida de la Real Federación Española de Fútbol.

El expresidente se alejó del foco mediático y encontró acomodo en Granada. Allí fue visto caminando por el Paseo de los Tristes junto a su pareja sentimental, paseando de por las calles del Albaicín como un granadino más. En un primer momento, Luis Rubiales se refugió en una urbanización de alto standing en la Costa Tropical granadina. Concretamente, en las inmediaciones de Motril y Salobreña, donde cuenta con una villa en propiedad. Un lugar de difícil acceso, controlado y rodeado de amigos donde pudo escapar del foco mediático que en ese momento le perseguía. Hasta entonces, Rubiales residía en Madrid, en un ático de 141 metros cuadrados con piscina privada y 115 metros cuadrados de terraza en la céntrica calle de Ferraz. Un domicilio de lujo que compró en 2021 por 2 millones de euros y que puso a la venta (y vendió en cuestión de días) por 2,5 millones.

