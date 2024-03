Una exmiembro de la RFEF desvela que la cúpula de Rubiales frenó un expediente contra los jugadores de la Arandina

La exintegrante del Comité de Ética de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) Araceli Mangas desveló en su declaración como testigo ante la jueza que investiga el caso Supercopa que la cúpula del ente dirigido por Luis Rubiales frenó un expediente que habían abierto en relación con la violación a una menor por parte de varios exjugadores del equipo de fútbol de la Arandina, según consta en el vídeo de la testifical, al que ha tenido acceso El Periódico de España, del mismo grupo editorial.

"Todo iba a la papelera. [...] Todo lo que hicimos durante meses, es decir, muchos expedientes a problemas que hubo en el RCD Espanyol, de racismo en el estadio del RCD Espanyol, al entrenador de la Arandina, jugadores de la Arandina, todo, no sabemos dónde quedó. Por eso yo pedí la dimisión en el mes de septiembre [de 2020]", aseguró la catedrática Araceli Mangas, que formaba parte el Comité de Ética de la RFEF junto con los también profesores universitarios José Luis Pérez Triviño y Manuel Villoria Mendieta, este último en calidad de presidente.

La Audiencia Provincial de Burgos condenó en diciembre de 2019 a penas de cárcel a tres exjugadores de la Arandina procesados por agresión sexual a una menor, al considerarles como autores y cooperadores entre ellos de un delito de agresión sexual respecto de la denunciante, que tenía 15 años cuando se produjeron los hechos, el 24 de noviembre de 2017. Dos de ellos entraron en prisión en 2023.

"Me sentí utilizada"

Los tres integrantes del comité de ética dimitieron o fueron cesados en enero de 2020 después de que plantearan diferentes objeciones a las iniciativas de la cúpula de Luis Rubiales: "Me sentí incómoda, me sentí utilizada, me di cuenta de que todo el trabajo que hacía no servía para nada, éramos un paraguas, éramos una pantalla de cara a la sociedad y los medios de comunicación", dijo a la jueza.

Al ser interpelada por el fiscal sobre quién era el directivo que había "tirado a la papelera" hasta una decena de expedientes que habían abierto en el comité, Araceli Mangas explicó que al principio, tras llegar a este organismo en 2018, enviaban la documentación a la Asesoría Jurídica dirigida por Miguel García Caba, pero que sin embargo estos mensajes no tenían ninguna repercusión.

García Caba, que meses antes había sido nombrado máximo responsable del Departamento de Integridad de la RFEF, fue destituido en septiembre de 2023 tras defender a Rubiales en relación al beso no consentido que dio a jugadora de la Selección Jenni Hermoso. También grabó sin su consentimiento en una reunión al presidente de LaLiga, Javier Tebas.

"Cuando nos quejamos al secretario general [Andreu Camps] en el mes de abril, él, muy amablemente dijo que eso iba a cambiar y que nos iba a dar otro correo de alguien de su Secretaría para que lo viéramos, y ocurrió lo mismo. Tengo un correo en el que secretario [Andreu] Camps dice que tenía conocimiento de que todo lo que habíamos enviado no había ido a ninguna parte. Nos habíamos quejado de expedientes abiertos y de que el instructor no hacía nada y ni sabíamos si existía el instructor", prosiguió Araceli Mangas.

Expediente a un vicepresidente

Finalmente, esta catedrática aseguró que su dimisión se produjo a raíz de un expediente que abrieron a un "vicepresidente" de la Federación, pues tuvieron información "por una serie de documentos de la UDEF de que había cobrado como corredor de seguros, pues había pasado de ganar 40.000 euros a más de medio millón, y por eso evidentemente los abrimos", completó.

El diario El País publicó que la dimisión de los integrantes del comité de ética de la RFEF se produjo a raíz de haber recibido una reprimenda de Rubiales a causa del expediente que abrieron a Jacinto Alonso, presidente de la Federación Territorial de La Rioja e imputado en la Audiencia Nacional en la denominada Operación Soule por corrupción en la etapa de Ángel María Villar.

En el mismo sentido, el profesor Pérez Triviño, alertó a la jueza de que pese a que el comité de ética de la Federación elaboró una docena de actas y abrió numerosos expedientes, cuando esta documentación la enviaban al departamento jurídico de Miguel García Caba, surgían "problemas, en el sentido de que enviábamos expedientes y no sabíamos qué se hacía con ellos, nada, no supimos si existía el instructor", resaltó. No obstante, al tener como interlocutor al Departamento de Integridad "las cosas comenzaron a funcionar correctamente", dijo.

Sin sanciones

Al ser preguntado sobre la importancia del código ético de 2018, Pérez Triviño explicó que tras su dimisión en enero 2020 la Federación de Rubiales lo derogó, pues promovió que se aprobara un tercer documento, que "no tenía nada que ver" con el que habían elaborado: "En el nuevo desaparecen las dos ideas centrales que regían nuestro código, pues no aparecen claramente las infracciones y sobre todo no hay sanciones".

Finalmente, este docente aseguró, en consonancia con la versión que dio en el juzgado su compañera en el comité Araceli Mangas, que no habían conocido la existencia de un contrato entre las autoridades de Arabia Saudí y el exfutbolista del FC Barcelona Gerard Piqué para que este lograra que la Supercopa, que organiza la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), se celebrara en el país asiático.