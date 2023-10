“Si jugamos al mayor nivel, mejoraremos más rápido”

Las jugadoras del CRAT Icíar Pozo y Leyre Bianchi debutan hoy (15.00 horas) de la mano de la selección española en la WXV3, un liga de combinados nacionales en la que España se estrena ante Kenia. Este puede ser el primer duelo oficial para Leyre con Las Leonas tras jugar un amistoso contra Escocia.

¿Cómo llevan esta concentración en Dubái?

Leyre Bianchi: Son preparaciones muy diferentes para mí y para Ici. Yo me estoy acostumbrando al nivel del equipo, aprendiendo el sistema de juego y haciéndome a jugar a nivel internacional.

Icíar Pozo: Y al calor (ríen). Para mí es la tercera vez. Ya sabía el calor que se pasa aquí, pero tenía que enfrentarme al sitio donde me rompí. Fue una experiencia un poco agridulce, pero ya se está disfrutando.

¿Cómo fue la lesión?

I.P.: Me rompí aquí el hombro el año pasado. No era consciente de que estaba volviendo a este sitio. El primer entreno en el estadio fue difícil pero, desde entonces, ha ido muy bien. Y, como ya conocía el calor de aquí, no me ha pegado tanto de lleno como los 40 grados que le han pegado a Leyre (ríe).

L.B.: Acostumbrarnos a entrenar a 40 grados con la humedad que hace ha sido muy duro.

¿La arroparon las compañeras al volver a ese estadio?

I.P.: Alguna sí que lo sabía. En el entreno hubo miraditas y frases para sacarlo. La que más me conoce es la manager, Eli [Martínez], que siempre me ha echado una mano con estos temas. Me dio una charla antes de entrar al campo y me tranquilizó bastante. Pero ahora ya está, fue solo ese momento.

Ahora encaran el debut en el torneo contra Kenia.

I.P.: Sí. Además, estamos las dos convocadas. Aquí hay 30 personas y vamos las dos en convocatoria.

L.B.: Hemos tenido la suerte de estar las dos entre las 23 convocadas. Estamos muy contentas.

¿Cómo afronta su primer partido oficial después del debut ante Escocia?

L.B.: Escocia me pilló totalmente por sorpresa. Ahora, sabía que existía la posibilidad. Me siento súper feliz de estar en la selección. Todo deportista sueña durante toda su vida con representar a su país. Me esfuerzo para estar al nivel de las compañeras y plantar cara.

I.P.: Se está haciendo una checklist del copón (ríen). Estar dos años parada. Luego, juega el primer partido de liga y te llaman para jugar contra Escocia un test match en el que debutas. Y más tarde te vas a la primera liga mundial de rugby XV. Quien se ponga a soñar algo no creo que se le ocurran estas cosas.

¿Confiaba en formar parte de la convocatoria definitiva?

L.B.: Fue todo en cuestión de días. Yo recibí un martes la llamada para ir el miércoles a concentrarme en Valladolid. Se viajaba el jueves y se jugaba un sábado contra Escocia. Jugué allí diez minutos. El lunes decían a quienes nos traían a Dubái. Yo sabía que existía la posibilidad, pero no tenía nada asegurado. Ese día me dijeron que venía para el torneo y ya viajamos hacia aquí.

¿Enfocan esta llamada como una forma de progresar como jugadoras?

I.P.: Soy de la opinión de que se mejora jugando al rugby. Si juegas al mayor nivel, vas a mejorar más rápido. Todo lo que se mejora aquí se intenta trasladar a nuestro club. Más si nos dejan jugar en las mismas posiciones. Echamos de menos a las compañeras, pero les traeremos regalitos.

La semana pasada ganaron al Pingüinas de Burgos.

I.P.: Aquí estábamos viéndolo como hooligans (bromean).