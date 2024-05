El Noia y el Ateneu, ante la final

El resurgido Liceo arranca hoy (20.30 horas, OK Liga TV) un fin de semana que decidirá su futuro en esta OK Liga. Doble duelo en una serie semifinal al mejor de cinco en el inexpugnable Ateneu de Noia ante el equipo local. Y necesita, al menos, un triunfo en este dos choques (viernes y domingo) para recuperar el factor cancha y para no jugar el tercer y cuarto partido, la próxima semana en el Palacio, con la soga al cuello del match ball para los catalanes.

Es un Liceo diferente al que cayó en la misma pista en liga regular y al que solo pudo llegar a un empate en A Coruña (4-4). César Carballeira está en uno de sus mejores momentos, Dava Torres ya ha dejado atrás los problemas físicos y Bruno Saavedra ha regresado tras la operación en la mano. Son nombres propios y una dinámica que ha llevado a los verdiblancos de quedarse fuera de la Copa del Rey al final de la primera vuelta a amenazar la segunda plaza que, finalmente, fue para el propio Noia. Venció al Barcelona y uno de los mejores equipos del segundo tramo junto a los culés. Encima la áspera eliminatoria ante el Voltregà les ha endurecido aún más.

El Noia se agarra a su trayectoria y a una racha inmaculada en su casa. No ha perdido esta temporada en liga en su pista, todos los partidos de la era moderna de los play off también los cuenta por victorias cuando ejerce de local. Las señales y las credenciales son claras y a todo eso le suma su nivel en la cancha, su hockey. El Liceo se verá las caras ante un equipo físico, justo lo que peor le va, que le plantará cara y le llevará al límite. Es innegable el peso de la figura de Jordi Bargallò, historia viva del Liceo y del propio hockey sobre patines.

“Será una semifinal, intensa, dura, somos dos equipos que nos parecemos en muchos aspectos. Tenemos que centrarnos en el primer partido. Veo al equipo mentalmente muy fuerte, que es algo muy importante de cara al play off, e intentar competir bien”, apuntaba un Juan Copa atento a los detalles y a controlar todas las variables ante un fin de semana que le abrirá o le cerrará las puertas de la final de la OK Liga.