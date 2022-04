Aridane: “El Dépor tuvo un gran peso en mi formación”

Aridane Santana acababa de cumplir 18 añitos cuando en 2005 llegó a A Coruña junto a los también canarios Fabricio Agosto y Óscar Sánchez, los tres fichados por el convenio de colaboración recién firmado entre el Deportivo y el Vecindario. Ahora tiene 35 y un extenso currículum a sus espaldas en Segunda B, Segunda División y ahora Primera RFEF, incluidos dos ascensos a la categoría de plata con el Tenerife y el Albacete. Este es su primer año en la UD Logroñés, el próximo rival del Dépor, y al delantero le hace “especial ilusión” regresar a A Coruña, aunque aún no sabe si estará listo para el duelo del sábado en Riazor (19.00 horas). El motivo, unas molestias en los isquiotibiales de la pierna izquierda por los que ya se perdió el encuentro del pasado sábado contra el Racing de Ferrol. “Veremos a ver si puedo estar o no. A mí me gustaría, pero con estos temas musculares hay que tener cuidado”, argumenta.

Entró en Abegondo siendo juvenil y poco a poco fue quemando etapas hasta asomar la cabeza al primer equipo, con el que llegó a a ejercitarse a las órdenes de Joaquín Caparrós, primero, y de Miguel Ángel Lotina, después. “Estoy contento porque para un chico de 18 o 19 años coincidir con grandísimos futbolistas, jugadores importantes de Primera, es algo soñado”. Entre ellos, sus paisanos Juan Carlos Valerón y Manuel Pablo, que le facilitaron mucho las cosas dentro y fuera del campo: “Son un caso aparte. Con el paso del tiempo aún valoras más su grandeza. Tuve la gran suerte de disfrutarlo, de tener esa cercanía con ellos”. La UD Logroñés visita Riazor el sábado a las siete Con el Fabril en 2008 compitió por el ascenso a Segunda junto a Álex Bergantiños, otro “referente”: “Lo recuerdo como lo veo ahora, con una madurez grandiosa, con ese poso. Se marchó de A Coruña, volvió y está ahí asentado. Me alegro mucho por él”. Aridane solo tiene “palabras de agradecimiento”, para ellos y para todo el Dépor porque “fueron temporadas bastante buenas y nos sirvieron en lo futbolístico y en lo personal”. “Mi paso por A Coruña diría que fue de diez, superpositivo. Además, conocí a gente espectacular. Volver siempre hace que se me ponga una sonrisa”, confiesa el delantero de la UD Logroñés. “El Dépor tuvo un gran peso en mi formación. Fui quemando etapas y, lógicamente, haciéndome futbolista”, añade el canario. En el choque de la primera vuelta en Las Gaunas solo pudo jugar unos minutos porque salía de una lesión, pero recuerda que fue “un partido superigualado”, decidido por un gol de Miku en la primera parte. El de Riazor, augura, será “de la misma manera, muy parejo”. “El Dépor hace unas jornadas pasó su momento no tan bueno, como lo hemos pasado todos. En Riazor está sacando mejores resultados que fuera. Va a ser un partido de dificultad máxima”, concluye el exblanquiazul Aridane.