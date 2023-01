De fichaje bomba a ser reconocido por todo el mundo y a potencial reclutador. Con LaLiga aún al ralentí tras el Mundial de Qatar y con una extraña jornada en torno a Fin de Año, la declaración de amor de Lucas Pérez por el Deportivo concitó el elogio, el cariño y también el intercambio afectuoso y jocoso en redes sociales con el propio interesado en el centro de todas las conversaciones. Aplausos y mensajes de bienvenida de viejos conocidos como Pedro Mosquera, Óscar Pinchi, Mujaid Sadick, Emre Çolak, José Rodríguez, Claudio Beauvue, Juanfran Moreno, Ibai Gómez o Joan Capdevila, entre otros muchos. Víctor Mollejo destacó el vídeo del anuncio significando que para él es “un ejemplo” el paso dado.

Uno de los comentarios que más polvareda levantó fue la contestación-broma del propio Lucas Pérez a Pablo Insua cuando este aplaudió su fichaje. “Tu casa te espera pronto, amigo”, le espetó el delantero de Monelos animando a seguir sus pasos al central criado en Abegondo y que ahora juega en el Sporting de Gijón, en Segunda División. No sería la primera vez que el defensa de Arzúa busca un regreso a Riazor, ya que estuvo cerca hace unos pocos años cuando él se encontraba en el Huesca y el equipo blanquiazul aún en Segunda.

"Benvido a casa, neno". Mackay tiró de archivo fotográfico personal para colgar una foto de ambos con la que le abrió las puertas de un vestuario de Abegondo que no tiene secretos para él. No fue, ni mucho menos, el único. Yeremay, Trilli, Borja Granero... El vestuario blanquiazul quiere sumar talento e implicación desde este próximo martes cuando se incorpore al grupo de Óscar Cano. No solo llegaron los mensajes desde su nueva caseta también desde la antigua. Álex Fernández, Víctor Chust, Pacha Espino, Jose Mari, Rubén Alcaraz o Iván Alejo, entre otros, tuvieron un recuerdo para él en el momento de su adiós a tierras andaluzas. “Mucho éxito amigo. Tu corazón manda. Y ante eso, solo queda levantarse y aplaudir. Ojalá mas futbolistas como tú”, le escribió este último.

Más allá de las redes sociales y la prensa española, también tuvo eco en la prensa internacional, ya que medios como el inglés The Sun o el argentino Olé hicieron hueco en sus ediciones digitales para explicar el gesto romántico del coruñés con su Dépor, equipo al que ya podrá defender también en el verde.