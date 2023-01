Raúl y Lucas, doble Victoria para el Dépor

“Recuerdo que a Lucas su padre le compraba un paquete de patatas fritas por cada gol que metía. Una vez hizo 15 en un partido. Siempre fue muy espabilado, con el gol entre ceja y ceja, y muy competitivo”. Así rememora al pequeño Lucas Pérez el actual presidente del Victoria CF, Juan Vázquez Veras, que llegó a entrenarlo en los benjamines y alevines del equipo blanquinegro, donde también tuvo a sus órdenes a Raúl Carnero cuando era infantil. Ambos coruñeses, ahora reunidos en el Deportivo, coincidieron seis temporadas en el Victoria, hasta que el lateral fichó por el equipo blanquiazul con 12 años. El de Monelos siguió algunos cursos más de blanquinegro, hasta que Rubén Mato se lo llevó al Atlético Arteixo juvenil. Lucas es de 1988 y Raúl de 1989. Categorías diferentes, así que apenas compitieron juntos, solo en algún amistoso.

Este es su primer reencuentro en el equipo de su ciudad y de sus amores, ya que en las anteriores etapas de Lucas Pérez de blanquiazul Raúl Carnero estaba haciendo carrera en otros destinos hasta consumarse su regreso a Riazor el pasado verano, unos meses antes que su excompañero del Victoria.

“Los dos llegaron al club con seis años y desde pequeños ya tenían ese gen de futbolista, siempre muy competitivos”, recuerda Juan Vázquez Veras sobre “dos de los jugadores más importantes de su generación”. Llamaban la atención y el Dépor pronto empezó a seguirlos, aunque solo acabó reclutando a Raúl para su cantera, no a Lucas. También “se fijaban” en el de Monelos, pero “tuvieron dudas y nunca lo incorporaron, no sé por qué”. Y eso que solía marcar “60 o 70 goles por temporada”, relata Juan Vázquez, que recuerda sonriente el premio que el padre del delantero, también de nombre Juan, le daba por cada tanto que anotaba, “un paquete de patatas fritas”.

Algunas veces le tocaba a Vázquez Veras ir a recogerlo en su coche a casa de sus abuelos en Monelos para llevarlo a los campos de fútbol, unos viajes juntos de los que el dirigente blanquinegro rescata otra anécdota simpática. “Un día teníamos un partido en A Torre, había quedado con Lucas para recogerlo, pero no apareció. Entonces no había móviles o, por lo menos, yo no tenía. Cuando llegué a mi casa después del partido, tenía quince mensajes en el contestador del teléfono fijo. Era Lucas diciéndome una vez y otra vez: ‘Juan, ven a buscarme, por favor”, relata unos 25 años después de aquel episodio tan curioso.

Desde el primer momento las condiciones de ambos futbolistas hicieron que sus roles estuvieran claros: “Raúl en la banda izquierda, de lateral, y Lucas de delantero”, tanto en la etapa formativa de fútbol 7 como después tras el paso al fútbol 11. Además de Lucas y Raúl, nieto de Acacio Carnero, uno de los fundadores del Victoria CF en 1943, por el club del barrio de Santa Lucía pasaron muchos otros futbolistas ilustres. Amancio Amaro, ex del Deportivo, del Real Madrid y de la selección española, es el mayor exponente de los grandes jugadores que la cantera blanquinegra ha proyectado al fútbol profesional. Entre ellos, dos talentos con pasado en el primer equipo del Dépor: el central Róber Pier, que cumple su séptima temporada en el Levante; y el mediapunta Juan Carlos Real, afianzado en el Huesca tras sus etapas anteriores en Tenerife y Almería.