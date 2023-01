“Lucas es un pepino para la categoría, pocos harían lo que ha hecho él”

Alfredo Santaelena (Madrid, 1967) formará parte para siempre del imaginario deportivista como uno de los artífices de aquella Copa del Rey de 1995, el primer título de la historia del club con permiso de esa Copa de España de 1912 que la entidad ha reclamado recientemente a la Federación. El sábado volverá a encontrarse como entrenador del Rayo Majadahonda con un equipo al que no oculta su cariño y desea “lo mejor”. Volverá a Riazor tras hacerlo la temporada pasada con el DUX Internacional de Madrid y superar el trago de la expulsión del conjunto madrileño de la competición en verano. En la primera vuelta ya se enfrentó a los blanquiazules en el que fue su primer partido al frente del Rayo y el último de Borja en el banquillo deportivista.

Una temporada más le toca volver a Riazor, ¿sigue siendo especial para usted?

Siempre es especial volver a Coruña. Por todo, por lo que significaron el equipo y la ciudad para mí y por todos los amigos que dejé allí. Siempre es un orgullo volver.

¿Sigue notando el cariño de la gente cuando viene?

Sí, por supuesto. Tengo la suerte de haber dejado muchos amigos y además siempre hubo un cariño mutuo. La verdad es que siempre me siento muy orgulloso del recibimiento que tengo porque la gente me transmite mucha alegría.

En la primera vuelta casi no le había dado tiempo a adaptarse al banquillo del Rayo Majadahonda, ¿han cambiado mucho?

Fue mi primer partido con el Rayo y nos tocó contra el Dépor. Conseguimos un empate en un contexto en el que el equipo estaba muy necesitado de puntos. El de esta semana va a ser totalmente diferente porque llegamos con un periodo de adaptación ya a mis ideas y hemos salido de los puestos de abajo. Necesitamos seguir sumando puntos porque es una liga muy apretada, pero también sabemos que será un partido muy complicado.

El Dépor tampoco es el mismo, aquel fue el último partido de Borja Jiménez, ¿lo ve muy diferente con Óscar Cano?

Cada entrenador tiene su forma de trabajar y de gestionar un grupo. Sobre Borja solo tengo buenas palabras porque me parece un gran entrenador y una grandísima persona. Óscar ha intentado acercar al equipo arriba, pero el club te exige muchísimo. Al Dépor no le vale con estar en la posición en la que está. No solo tiene que estar en los puestos de arriba, sino ascender.

El cambio más reciente es la llegada de Lucas Pérez, ¿condiciona ver enfrente a un delantero que hasta hace apenas un par de semanas estaba marcando goles en Primera División?

Condiciona porque Lucas es un grandísimo futbolista. Pero condiciona Lucas, condiciona Quiles, Olabe... Cualquier jugador del Dépor es un gran futbolista, lo que pasa que está claro que Lucas es un pepino para la categoría y pocos jugadores harían lo que ha hecho él. Dejar la Primera División y marcharse al equipo de su vida para intentar tirar de él para arriba es algo a aplaudir.

El Deportivo llega en medio del ruido por la derrota contra el Alcorcón, ¿es buen momento para jugar en Riazor?

Sacar algo en Riazor es muy complicado, tenemos que ser realistas. Sabemos que el Deportivo tiene un gran equipo y hay que analizar lo que pasó en Alcorcón. Yo estuve viendo el partido y hay que tener en cuenta que expulsaron a Mackay, jugaron con diez y el Alcorcón es un grandísimo equipo. Para el Deportivo fue un palo la expulsión de Mackay, once contra once se hubiera visto otro partido. Perder contra el Alcorcón no es lo mismo que hacerlo con un equipo de la parte baja, se puede perder viendo las circunstancias. Cada partido es diferente y nosotros vamos con la intención de dejar buena imagen.

El Deportivo no es el mismo en casa que fuera, ¿cambia el planteamiento teniendo en cuenta eso?

El que me conoce sabe que soy un entrenador valiente y que mi equipo tiene que ser atrevido. Vamos a Riazor a intentar quitarle el balón al Deportivo, lo tengo muy claro. El año pasado me enfrenté a Óscar [Cano] en Badajoz y le quitamos el balón. Sabemos que es un rival muy difícil porque, además de los futbolistas que tiene, que son muy buenos, irán 20.000 espectadores que apoyarán al equipo. Contra eso no podemos hacer nada, pero va a ser un partido para disfrutar, con un gran ambiente de fútbol y ante una grandísima afición como es la del Dépor.

Sabe que aquí la exigencia es grande, y más después de la derrota en Alcorcón, ¿también esperan jugar con el nerviosismo que pueda aparecer?

Está claro. Si nosotros por ejemplo nos conseguimos adelantar, se va a empezar a escuchar un murmullo. Tenemos que intentar que el Deportivo se ponga nervioso, aunque sé que es complicado porque tiene futbolistas con experiencia y calidad. Hay muchas cosas que están que están en nuestra contra, pero tenemos que sacar el máximo provecho a ese tipo de situaciones que se puedan dar en el partido.

¿Cómo llegan después de ese inicio de temporada tan complicado?

Yo cojo al equipo con un punto y mis números en el Rayo Majadahonda son entre los cinco primeros ahora mismo, estaríamos peleando por el play off. Los números son buenos, lo que pasa que el equipo viene con un lastre de puntos de muy grande. Ha tocado trabajar, gestionar y convencer al grupo. En eso estoy muy orgulloso porque la respuesta del equipo ha sido fenomenal.

¿Ha conseguido dejar atrás todo lo que sucedió con el DUX Internacional de Madrid?

Fue un trago muy amargo, no se lo deseo a nadie. Conseguimos mantener al equipo en esta categoría súper complicada y que por causas extradeportivas no estés jugando esta competición te fastidia. El club decidió no arrancar, pero hace poco le han dado la razón y creo que la temporada que viene van a estar en Primera RFEF. Por un lado me alegro porque le tengo mucho cariño, pero todo fue muy amargo.