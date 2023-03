Dani Ponz: “Saldremos con la portería del Dépor en la cabeza, somos valientes y agresivos”

Tres victorias y dos derrotas es el balance de Unionistas desde la llegada al banquillo de Dani Ponz (Sollana, Valencia, 1973), el entrenador que el sábado se reencontrará en el estadio Reina Sofía con su “amigo” Elías Martí, paisano suyo y mano derecha de Óscar Cano en el Deportivo: “Es el complemento ideal para Óscar. Probablemente es el mejor cuerpo técnico de la categoría”.

Llegó a Salamanca con Unionistas en descenso y ahora es undécimo, con cuatro puntos sobre el pozo. El balance tiene que ser positivo.

Sí, porque cuando vinimos aquí, con el calendario que veíamos, si hubiéramos perdido en casa contra el Sanse o el Linense, estábamos cerca del KO. A nivel de resultados, sí, y la cosa giró de tal forma que si hubiéramos conseguido la victoria en Badajoz, que se pudo dar, probablemente estaríamos llegando a soñar con una cota superior. Pero bueno, estamos donde estamos, tenemos lo que tenemos, y vamos a tratar de conseguir ese objetivo primario de los 45 puntos, que era muy complicado cuando llegamos.

¿Qué ha cambiado futbolísticamente en el equipo con su llegada?

Creo que quizá es mejor organizado con la pelota y más equilibrado para poder acceder a zonas de gol con balón y no recibir contras tremendas, que era una cosa que le estaba sucediendo al equipo. También el tema de la organización defensiva. Y en el balón parado ofensivo estamos generando mayor conflicto en los rivales. Quizá también con balón tenemos más confianza.

¿Cómo encaran el encuentro ante un rival como el Deportivo?

Lógicamente, el partido del Dépor en casa de los rivales es el partido del año. Es el equipo más mediático de la liga, al que todos esperan y desean enfrentarse, porque todos hemos crecido y vivido con el Superdépor, y sabemos históricamente el equipo que es. Es lógico que los rivales se extramotiven cuando juegan contra el Dépor. Tiene una gran plantilla para aceptar esos envites y para superarlos. No cabe ninguna duda de la capacidad individual de los jugadores, que es top. Y en cuanto a Óscar y a Elías, tengo la gran fortuna de conocerlos.

¿Y qué le parece ese dúo?

Óscar es un innovador y eso en cualquier profesión es muy difícil. Domina tanto la gestión de grupo como el juego de posición a las mil maravillas y con miles de alternativas. Probablemente el Dépor es el equipo con más alternativas en ataque de la categoría. Es muy difícil transitarle y robarle el balón, por calidad individual y por la organización que tiene el míster. Descubrir a Óscar es un absurdo. Seguramente es un entrenador y un cuerpo técnico de superior categoría. Tengo la gran fortuna de conocer bastante bien a Elías, lo conozco de hace muchísimos años, porque es de cerca de Valencia. Es gente con muchísimas horas de vuelo. Elías se fija mucho en lo que está haciendo el rival en directo. Es el complemento ideal para Óscar. Probablemente es el mejor cuerpo técnico de la categoría.

¿Espera una versión del Dépor más ofensiva de lo habitual fuera?

Por los jugadores que tiene, entendemos que el leitmotiv del Dépor es conquistar desde tener el balón. Es lógico. Son jugadores de una calidad tremenda y de una capacidad brutal para encontrarte dentro, para sacar fuera, para descargar, tienen paciencia… Ellos van a intentar tener el balón el máximo tiempo posible. Sabemos que ahí son muy buenos y, a partir de ahí, encontrarte en esos espacios en los que tú no defiendes. No entendería al Dépor de otra forma.

En León la afición del Dépor estalló contra Cano. En Salamanca habrá de nuevo muchos seguidores blanquiazules, ¿acicate o presión?

Bueno, vimos lo que pasó en León. Entendemos la presión que tiene el Dépor. Es una presión histórica. El que no entienda eso, no entiende cómo va el fútbol y las pasiones. No sabemos exactamente lo que puede producir, si puede producir un estímulo o durante el partido puede ser una presión. Nosotros sabemos lo que pasa aquí y nuestra gente se va a volcar con nosotros.

¿Le interesa un partido largo para jugar con la ansiedad del Dépor según pasen los minutos con el 0-0?

Pensar en eso con ese equipo sería un error. Efectivamente eso puede suceder, pero si salimos a eso va a ser difícil porque sujetar a esos jugadores desde un punto de vista poco activo puede transformarse en un problema. Tenemos que intentar que el Dépor entienda que viene a un contexto difícil para él. Nosotros vamos a salir con la portería del Dépor en la cabeza. Tenemos una personalidad y no la vamos a cambiar con nadie. Nos caracterizamos por ser un equipo valiente y agresivo, de una forma bien entendida.

“Christian es un jugador formidable, un delantero que descarga y que tiene un remate espectacular”

El exdeportivista Christian Santos cambió en enero la tercera categoría italiana —jugaba en el Juve Stabia de la Serie C— por la tercera española, donde compite a las órdenes de Dani Ponz en Unionistas. Ha superado una lesión muscular en los isquiotibiales y, según su técnico, ya está apto para competir.

¿Cómo está siendo el desempeño de Christian?

Es un excelente jugador, con una capacidad de remate en el área buenísima y que entiende el fútbol muy bien. Es un delantero que sale, que te descarga fuera del área y que luego llega a zonas de remate y remata espectacular. Es verdad que ha tenido problemas físicos pero para esta semana lo tenemos disponible al 100% una vez superados esos problemas que ha arrastrado estas dos semanas. Christian en principio será de la partida y vamos a ver qué es lo que sucede, si entra desde un primer momento o no. Es un jugador formidable y, además, un compañero que trata de ayudar a los más jóvenes. No tenemos ninguna queja, al contrario.

Con frecuencia pasa que los exjugadores 'vacunan' a sus anteriores clubes, sobre todo los puntas.

[Risas] Entiendo que jugar contra un exequipo es una motivación especial, y es lógico. Sus problemas físicos están resueltos y está al 100% para disponer de él para lo que queramos.