Iñaki Leonardo: “Si hay alguien que tiene presión es el Arosa, que depende de nosotros”

Iñaki Leonardo (Ferrol, 2001) ha sido esta temporada uno de los jugadores sobre los que se ha apoyado el Fabril para luchar por un ascenso directo que esta tarde deben confirmar en O Barco. El filial depende de sí mismo frente al Arosa para proclamarse campeón de un grupo muy igualado. El centrocampista ferrolano repasa la actuación del Fabril a lo largo del campeonato y su papel en el equipo, desplazado de la titularidad en este tramo reciente por la recuperación de David Mella.

¿Ha sido una semana muy diferente a otras antes del partido decisivo de esta tarde?

La verdad es que nos la hemos tomado como otra cualquiera, aunque es cierto que sabemos que si conseguimos los tres puntos tendremos el ascenso. Nos la hemos tomado como una normal.

¿Depender de sí mismos añade o quita presión?

Bueno, nosotros estamos tranquilos y sobre todo con ganas de que llegue el partido. Si hay alguien que debe tener presión es el Arosa, que depende de nuestro resultado. Estoy seguro de que si al principio de temporada le preguntas a los jugadores y entrenadores de la categoría todos hubiera dicho que el favorito era el Arosa. Para nosotros es un premio estar donde estamos ahora.

Desde el Arosa sin embargo han tratado toda la temporada de trasladarles el favoritismo...

El favorito desde el principio era el Arosa porque tiene una plantilla de jugadores que el año pasado estaban en Segunda RFEF y su objetivo era llegar primeros.

A pesar de eso consiguieron dominar el grupo desde el principio y llevan líderes casi desde el arranque de la competición...

Sí, más o menos desde la jornada seis o siete. Eso tiene que dar valor al trabajo que hemos hecho hasta ahora. Por ejemplo, el Rápido de Bouzas lleva muchos partidos sin perder y aún así no fue capaz de llegar al final de la liga disputándonos el primer puesto. Hoy podemos conseguir el ascenso, pero en caso de que no sea así, aún tendríamos otra oportunidad. Creo que no habría que echarse las manos a la cabeza porque aún pelearíamos por el ascenso en el play off.

¿No sería una decepción o están satisfechos por la temporada y haber conseguido pelear por subir?

Tanto el cuerpo técnico como nosotros tenemos que estar muy satisfechos porque el equipo ha conseguido competir en todos los partidos de maravilla y no se había planteado ningún objetivo dentro del club. El objetivo era competir al máximo en cada partido y a partir de ahí el tiempo diría dónde estaríamos.

¿Cómo se toman el partido, sobre todo porque el Barco tiene opciones mínimas de permanencia?

El partido lo planteamos como uno más. No pensamos en que están casi descendidos, sobre todo porque hicieron una plantilla para por lo menos pelear por los puestos de ascenso. Ese equipo, a un partido, sabiendo cómo es el campo del Barco, que la gente aprieta mucho, van a intentar darle una alegría a la afición y despedirse de la mejor manera. Además siempre que el Dépor visita cualquier campo en Galicia es una motivación extra para los rivales.

¿Atienden a que el Arosa, sobre el papel, puede tener un partido más exigente con la visita al Racing Villalbés?

Pensamos solo en nuestro partido porque dependemos de nosotros mismos. Si ganamos, el trabajo ya estará hecho.

¿Cómo ha sido la temporada para usted? Volvía a un lugar que ya conocía, pero en circunstancias completamente diferentes...

Es verdad. Volví al Deportivo, pero no tiene nada que ver estar en la base, en juveniles, que competir en el Fabril. Estoy muy contento, tuve muy buena participación, aunque en los últimos partidos he tenido un poco menos. Aún así estoy muy contento con la temporada.

¿Cómo ha sido su papel? Tiene 21 años, pero es uno de los veteranos, entre comillas, en una plantilla muy joven y usted ya conocía la categoría...

Es cierto. Creo que soy el tercero o cuarto más mayor de la plantilla. De veterano tengo poco, probablemente en otro equipo sería de los más jóvenes, pero he intentando trasladar la experiencia de mis años anteriores en la categoría. Conozco un poco más a los jugadores de otros equipos, intento dar consejos...

¿Le pidió un poco eso el club, aconsejar también a un equipo conformado por una parte de la generación de juveniles que fue campeona de España en 2021?

El cambio a Tercera desde juveniles es muy grande. Al principio puede costar adaptarse, pero creo que lo han hecho muy bien y lo han demostrado este año con el nivel que están dando. Cuando fiché me dijeron que querían que ayudara un poco también a los que venían de abajo. Por suerte he conseguido aportar en ese sentido también.

¿Por qué se decide por la oferta del Fabril después de no renovar con el Racing de Ferrol?

El Racing quería que hiciera la pretemporada, pero sin contrato. Creí que estaba en peores condiciones que en mi primer año de modestos, en el que sí tenía contrato con el Racing y salí cedido. Creí que esa no era la mejor opción para mí y apareció el Dépor, además de otras propuestas.

¿Qué supondría el ascenso?

Sería un salto muy importante, tanto para nosotros como para el club. Cuanto más cerca estés del fútbol profesional y del primer equipo, los procesos van a ser mucho más sencillos.