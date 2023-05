Jaime Sánchez analizó la derrota ante el Linares con especial amargura por haber perdido después de una primera mitad “espectacular “en la que el Dépor incluso “pudo aumentar un poco el resultado” e irse al descanso con más de dos goles de ventaja. Después llegó una segunda mitad que fue “un desastre” y que propició la remontada del Linares. “Hemos tenido media hora muy mala. Ni me lo creo. Hay que corregir errores y seguir. Hay que mejorar fuera de casa porque viene un play off en el que hay que jugar fuera también. No nos podemos venir abajo”, recomendó el central.

El defensa andaluz reconoce que el Deportivo sigue “cometiendo errores” como visitante, aunque cree que “en los últimos partidos fuera hemos merecido más”. “En el global [ante el Linares] también pero esa media hora nos ha penalizado mucho. En la primera parte hemos tenido el balón y hemos estado cómodos, pero cuando no lo tenemos sufrimos un poco más y eso fue lo que pasó en la segunda parte”, relató Jaime. De cara al play off, confía en que el Deportivo pueda ser competitivo también lejos de Riazor y no solo como local. “En casa somos muy fuertes y fuera de casa nos está costando, pero creo que podemos competir y hacernos fuertes en casa también, como todo el año, y fuera intentar mejorar porque es muy importante también”, recalcó tras perder en Linarejos.