“El Dépor siempre es favorito, no se le puede ver de otra forma”

Manuel Romay (Malpica de Bergantiños, 1990) está a punto de empezar su segunda temporada en las filas del Arenteiro, en el que ha sido partícipe de las hazañas del club de O Carballiño en la Copa del Rey y su reciente ascenso a Primera RFEF. Este curso se encontrará con el Deportivo después de militar en dos etapas diferentes en el Fabril. Hoy tendrá un anticipo en el amistoso que Arenteiro y Dépor disputarán en Espiñedo (19.30 horas).

Hoy se encontrarán al Deportivo como aperitivo antes de coincidir en la temporada después de un año de ensueño. ¿Cómo lo vivieron?

Tuvimos el año soñado. Nadie contaba con una temporada tan buena, porque salió todo muy bien. Venimos de prácticamente no perder, de ser muy serios en defensa y gracias a eso vamos a poder disfrutar de esta categoría, pero al mismo tiempo sabemos que va a ser complicado. Lo vamos a disfrutar nosotros y también el pueblo, que está bastante volcado con el equipo.

¿Qué supuso para O Carballiño ese ascenso?

Ya no es la Segunda B de antes. Los equipos son menos y muchos de ellos han estado en el fútbol profesional hace poco. El pueblo ya estaba el año pasado muy ilusionado y en este ya no solo eso, sino que la gente intenta hacerse socia, colaborar... Están emocionados y con ganas de ver que competimos y no pasamos apuros, aunque no va a ser fácil. Hay ganas de ver partidos como el de este fin de semana.

Han fichado a caras conocidas para el deportivismo, como Pablo Brea y Miku. ¿Les sorprendió la llegada del delantero venezolano?

A todos nos llamó la atención. Es un fichaje diferente a los que habíamos hecho hasta ahora, que eran buenos jugadores pero quizá menos conocidos en el fútbol profesional. Vino con muchísimas ganas y a todos nos sorprendió. Viene a aportar más que nadie, verlo es un ejemplo para el resto.

¿Cómo afronta esta segunda temporada en el Arenteiro?

Tenía ganas de jugar esta categoría. Aunque ascendí con el Pontevedra [en 2022], decidí no quedarme porque había sido un año no muy bueno y tenía ganas de salir. Un año después estoy otra vez en la categoría. No es que no contara con ascender, porque sabía que había un buen equipo, sino que era complicado subir con el Arenteiro. La mayoría de mis compañeros nos lo tomamos como una oportunidad para competir y disfrutar lo máximo posible.

Se va a encontrar otra vez con el Dépor después de hacerlo con el Pontevedra hace tres temporadas. ¿Se imaginaba que le iba a costar tanto ascender?

Era más fácil de imaginar que le costara ascender que terminara en esta categoría. Me refiero a que si me dicen unos años antes que el Deportivo iba a estar en la tercera categoría, por ejemplo en mi último año en el Fabril, que todavía estaba en Primera, me parecería muy complicado. Pero es que salir de ahí no es tan fácil. Hace dos años le tocó un Racing de Santander que hizo unos números imposibles y este año un Racing de Ferrol al que también le sobraron puntos. Luego los play offs ya sabemos cómo son...

¿Y este año como lo ve? Al Dépor siempre se le coloca como el gran favorito al ascenso...

El Deportivo va a ser siempre el favorito esté en el grupo que esté. No conozco todos los equipos en profundidad, pero es el rival destacado y contra el que a todos les gusta jugar. Eso a veces es bueno y otras perjudica, pero el Dépor siempre va a ser favorito y no se le puede ver de otra forma

El Deportivo esta temporada se ha propuesto por enésima vez mirar hacia la cantera. Usted estuvo en el Fabril y en su etapa ya se escuchaba eso, ¿qué cree que falta para esa apuesta definitiva?

Es una pregunta complicada. Uno ya no sabe ni qué decir. Yo entiendo que, cuando un equipo está tan exigido para estar arriba, es difícil apostar por los jugadores jóvenes. Hasta ahí todos estamos de acuerdo en que es complicado. ¿Qué pasa? Que si no los sacas cuando estás en Primera RFEF, cuando el filial además está una categoría por debajo, ¿cuándo los vas a sacar? No sé cuándo va a ser. Siempre es complicado y a veces también es que los chavales sean capaces de demostrar su nivel, pero creo que este año se les van a dar oportunidades.