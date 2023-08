El sábado era el día marcado para que Lendoiro viese el partido fuera del palco de Riazor después de la reorganización emprendida por el club, pero el presidente no aceptó la invitación y se sentó por primera vez en 35 años en su asiento de Tribuna. Lendoiro lo tilda de “despido” e invita al Dépor a rectificar “un menosprecio de esa índole”. Si no es así, no irá a la zona 1906, cercana al banquillo, que le han reservado desde la plaza de Pontevedra. “Hubiese sido menos malo dejar de invitarnos, en lugar de tratar de humillarnos”, escribe en un artículo. Carga contra Álex Bergantiños: “Me cuesta mucho trabajo creer que haya sido con el voto de él, quizás se percate, de repente, de los costes inherentes a su nuevo cargo”.