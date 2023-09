Aitor Pascual, jugador del Teruel: "Ascender no es meter dinero, contratar a los mejores y ya está; es mucho más”

Aitor Pascual (Ferrol, 1998) consiguió la temporada pasada ascender con el Racing de Ferrol, el equipo de su ciudad y en el que se formó. Fue un rival directo del Deportivo a lo largo de todo el curso y este domingo (19.30 horas) regresará a Riazor en las filas de un Teruel que se presenta como una de las cenicientas del grupo. En el conjunto aragonés ha buscado relanzar una carrera marcada en los años recientes por las complicaciones. La campaña pasada se desquitó con el ascenso en Ferrol, pero este verano no pudo continuar en el proyecto para Segunda División.

Les ha tocado un arranque de temporada complicado, Lugo, Real Sociedad B, ahora Riazor...

Nunca se sabe qué es lo mejor para empezar. Yo suelo ver el lado positivo y creo que enfrentarte a los cocos, como quien dice, de la categoría al principio, que no están tan rodados, quizá es mejor. Quiero verlo de esa manera. ¿Para enfrentarse al Dépor hay algún buen momento?Eso es algo que nunca se sabe. A lo mejor están en una racha negativa, en la que no consiguen los puntos que esperan y, de repente, contigo cambian la dinámica. Prefiero mirar más hacia mi equipo que al rival.

¿Y cómo llegan a Riazor después de estrenarse en la categoría?

A pesar de que los resultados no se han correspondido con el juego del equipo, esos dos partidos han afianzado un poco nuestra idea. En los dos partidos que hemos disputado el equipo ha hecho lo que venía trabajando. En líneas generales hemos estado bien, pero quizá nos ha faltado esa capacidad de acertar con el gol y mantener un poco más la compostura.

¿Le han preguntado mucho ya sus compañeros sobre cómo es jugar en Riazor?

Todavía no hemos charlado mucho sobre el partido del fin de semana, pero evidentemente el equipo lo va a afrontar con muchas ganas. Para algunos claro que es una ocasión especial porque es un campo muy bonito para jugar y que motiva a cualquier futbolista, y más en esta categoría.Se ha encontrado varias veces ya con el Dépor estas últimas temporadas, primero en Badajoz y luego en Ferrol. ¿Cómo se vivía desde fuera lo que ocurría aquí?¿En qué sentido?

En que no haya conseguido ascender en tres temporadas.

Pero es que es muy difícil ascender. Al final es un cúmulo de cosas durante el año, la planificación... No es meter dinero, contratar a los mejores futbolistas y ya está. Es mucho más que eso.

La apuesta de esta temporada del Deportivo es incluso más ambiciosa...

Sí. Evidentemente cuando más dinero tengas para invertir en mejores futbolistas, más te acerca a tener un buen equipo, pero hay más factores que son importantes.¿Qué Teruel se puede esperar el domingo?Somos un equipo muy compacto, que tenemos las ideas claras. Somos un equipo de once guerreros. Nuestra idea es mantenernos en la categoría, eso es lo principal porque somos un recién ascendido, pero no miramos más allá. Afrontamos cada partido como una oportunidad de sumar puntos y conseguir cuanto antes el objetivo. Lo principal es eso y luego ya vendrán más cosas.

En ese sentido, siempre ha estado en equipos con aspiraciones. Ascendió a Segunda con el Sabadell, lo rozó en Badajoz, lo consiguió la temporada pasada en Ferrol... ¿Cómo ha sido ese cambio?

Sobre todo al principio fue un poco más un choque. Siempre he estado en proyectos que buscan ascender y este es más austero, tranquilo y humilde, pero lo cojo con muchas ganas.

¿Cómo fue la temporada pasada para usted después de volver a Ferrol y ascender con el equipo de su ciudad y en el que se formó?

Deportivamente fue muy bonito por lo que conseguimos y lo que representa para mí, pero a nivel personal fue complicado. No conseguí tener esa confianza en mí mismo para reflejarlo en el terreno de juego.¿Qué le pasó? ¿Le afectó la situación que vivió en verano al estar sin equipo a pesar de que se entrenaba con el Racing?Venía de dos años en Badajoz, sobre todo en el segundo, en los que no me sentí del todo cómodo en el campo y quedarme sin equipo fue algo que agravó esa situación. Fue un momento en el que el tema psicológico y mental fue importante. Por suerte el Racing me dejó entrenar con ellos y tuve la suerte de firmar.

Aún así tuvo minutos en una temporada importante para el Racing de Ferrol...

Sí, eso por supuesto. Me hubiera gustado tener más minutos, pero al principio del verano quién me iba a decir que tendría minutos en el equipo líder. Hay que verlo todo por perspectiva.

¿Le queda la espina de no poder continuar?

Sí. Mi idea era quedarme, pero por situaciones del fútbol no se pudo dar. Me tocó salir y espero que algún día pueda volver.Mencionaba que viene de años complicados, incluidos los problemas institucionales en Badajoz, ¿en Teruel busca empezar de nuevo, volver a disfrutar?Más o menos es eso. Han sido años complicados, ya no solo por el tema institucional, que eso agrava cualquier situación, sino a nivel mío deportivo, de sentirme a gusto en el campo, de disfrutar del fútbol, que estos años es algo que he ido perdiendo sin querer. Este último año he podido recuperar la ilusión.

¿Buscó ayuda profesional en esos momentos complicados?

Llevaba años queriendo tener una ayuda profesional, pero nunca di el paso. Me ayudaba de personas cercanas y de mi familia, pero el tema de quedarse sin equipo agravó mucho la situación. No estaba siendo feliz y mentalmente estaba en una situación complicada. Recurrí a ayuda profesional y ha sido una de las mejores decisiones que he tomado.