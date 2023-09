Vuelve la Primera Federación femenina a la Ciudad Deportiva (domingo, 12.00 horas, Youtube RC Deportivo). El Dépor Abanca busca revancha después de la dolorosa eliminación de la Copa de la Reina en la primera ronda. El partido intersemanal acabó de la peor manera posible para las coruñesas al decir adiós antes de lo esperado en casa del Balears FC. Pero como no llovió que no escampase, el fútbol da una nueva oportunidad al equipo de Irene Ferreras, ya centrado al cien por ciento en el capítulo liguero. El Atlético B será el primer rival que visite este curso Abegondo, donde las deportivistas el curso pasado crearon un fortín casi inexpugnable que querrán replicar en la presente temporada. Las blanquiazules quieren que el partido del miércoles sea solo un susto y no una inercia para arrancar la competición doméstica de la mejor manera posible. En la primera jornada se llevó los tres puntos de la visita al CE Europa tras remontar en los últimos minutos.

Para la segunda fecha, la entrenadora madrileña cita a 18 jugadoras, entre las que se vuelve a quedar fuera Lía, uno de los fichajes, a priori, importantes este verano. Tampoco entra en la citación Carlota Sánchez por decisión técnica. Sara Debén, que continúa recuperándose de su lesión en el cuádriceps, es la única ausencia por motivos médicos en una convocatoria en la que están Monteagudo y Elena Vázquez, representantes de la cantera. La dificultad añadida para el encuentro estará en el tapete. El club lleva semanas trabajando en tener el césped en las mejores condiciones posibles, pero no estará en el estado óptimo que a las jugadoras blanquiazules les gustaría para practicar su fútbol. En su segunda campaña, Ferreras repite una idea de juego clara que pasa por dominar con el balón y avanzar, sobre todo, a través de combinaciones cortas. Su circulación pasa por jugar a ras de hierba. No será sencillo, ni por las lluvias del fin de semana ni por cómo se encontrará el campo número uno de la Ciudad Deportiva. Enfrente, estará el Atlético B. El filial rojiblanco empezó la temporada con una victoria contundente ante el Alavés por 2-0. Se espera un partido competido y atractivo entre dos conjuntos que querrán tener la posesión y mandar desde los primeros compases. El Dépor Abanca buscará sumar su segunda victoria y refrendar el objetivo del proyecto: volver a LaLiga F. La próxima semana habrá parón liguero, por lo que las blanquiazules querrán llegar a la pausa internacional con buenas sensaciones y seis puntos de seis posibles en el casillero. #ASNOSAS convocadas para o partido da 2ª xornada de #PrimeraFederaciónIberdrola, o #DéporABANCAAtletiFemeninoB de mañá ás 12:00 h. en #Abegondo

(📺 https://t.co/2YnioQRCKS) pic.twitter.com/m3MsuxFdpJ — Dépor ABANCA (@RCDeportivoFem) September 16, 2023