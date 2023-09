El juzgado de Instrucción número 5 de A Coruña ha acordado el sobreseimiento provisional y ha archivado la causa del Deportivo contra su ex director general, José González-Dans.

En un auto del pasado 7 de agosto al que ha tenido acceso EFE se decreta el archivo del caso en el que el Deportivo demandó a González-Dans por supuesta administración desleal y apropiación indebida.

La entidad coruñesa lo demandó por haber renunciado al cobo de casi medio millón de euros por parte del Manchester City por el lateral Ángel Esmorís Tasende, 'Angeliño', que actualmente milita en el Galatasaray turco.

El Deportivo se sentía perjudicado por el desestimiento del que fue su director general corporativo hasta 2020 a percibir Del City 448.000 euros por el acuerdo que habían firmado los clubes con Augusto César Lendoiro como presidente por el traspaso de Angeliño.

La entidad había argumentado que González-Dans renunció a ese cobro sin la autorización del entonces presidente del club, Fernando Vidal.

Cuando incorporó a Angeliño, el Manchester City se comprometió a pagar un fijo de 200.000 euros por los derechos de formación y variables por objetivos, hasta un máximo de 1,1 millones de euros, así como el 20 % de la plusvalía que el conjunto británico lograra en caso de venderle.

El futbolista reportó al Deportivo el fijo inicial y otros 300.000 euros en los siguientes años. En julio de 2018, el City le traspasó al PSV holandés e informó al Deportivo de que le abonaría 896.000 euros por la plusvalía, de los que le entregó la mitad, 448.000 euros en septiembre de 2018.

Las partes acordaron un segundo pago cuando el PSV completara en 2019 el traspaso del futbolista gallego, pero ese año el equipo de Manchester recompró al lateral y en esa operación se descontaron las cantidades que los holandeses no habían pagado a los británicos.

El club coruñés reclamó los 448.000 euros pendientes, pero el City entendía que no tenía que abonarlos al no haberse completado el pago del PSV.

González-Dans, según detectó el Deportivo, emitió en marzo de 2020 una factura rectificativa por 448.000 euros con lo que, en la práctica, renunciaba a esa cantidad.

El Deportivo entendió que ese movimiento del exdirector general, semanas antes de presentar su dimisión, facilitó que la FIFA desestimara una demanda de la entidad coruñesa ante la Comisión del Estatuto del Jugador por no haberle pagado esa cantidad pendiente ni el 20 % de la posterior venta de Angeliño al Leipzig.

Ahora un juez ha acordado el sobreseimiento provisional de la causa al verificarse que, según la resolución dictada en su momento por la FIFA, el PSV no había hecho el segundo pago al City, puesto que este había ejercitado el derecho de recompra sobre el jugador, por lo que el club inglés no tenía que hacer segundo pago alguno al Deportivo.

El juez, además, considera que no puede haber apropiación indebida porque el ex director del club no se apropió de nada.