Jorge Valín: “Igual la gente no es consciente, pero los jugadores también vamos al paro”

Jorge Valín (A Coruña, 2000) está en una situación que no se asocia con los futbolistas profesionales, pero más común de lo que parece. Sin equipo desde que acabó contrato en junio con el Numancia, está en el paro mientras no aparece una oportunidad. Criado en la cantera del club, alcanzó el primer equipo y ahora el histórico excapitán deportivista José Ramón González le echa una mano para mantenerse en forma. “Me está ayudando bastante y estoy entrenando con él bastante duro. Tengo que estar preparado por si en algún momento sale algo”, apunta.

¿Cómo lleva esta situación?

Pues asimilando un poco mi nueva realidad y tratando de aprovechar otras cosas. El fútbol te da mucho, pero también una de las cosas que te quita es que no puedes estar en casa. Es un buen ejercicio mental para disfrutar de aquello que antes no tenías, porque no sé cuánto tiempo voy a estar aquí. Ojalá sea el mínimo posible porque eso querrá decir que he encontrado equipo. Estoy asimilándolo, pero es cierto que hay días mejores y otros peores. Vas viendo que pasan las semanas y los meses en verano y que puede ser una posibilidad real. Ahora lo es y estoy en ese proceso de adaptarme.

¿Se llegó a imaginar esto cuando terminó contrato con el Numancia?

Sabía que el descenso podía afectar para firmar por un equipo, pero no pensé que fuera a ser tan determinante. Entendí que en algún equipo de Primera RFEF iba a tener sitio, pero evidentemente no me lo esperaba. Desde que juego al fútbol nunca había estado sin equipo y adaptarse cuesta un poco. Hay días que lo ves un poco todo mejor, otros peor... Hay días y días.

¿Cree que la gente es consciente de que un jugador de fútbol puede estar en el paro?

Es que yo estoy en el paro ahora mismo. Puede ser que no sean conscientes, pero es un trabajo como otro cualquiera. Es la realidad que tengo. Yo no he ganado lo suficiente como para vivir la vida. Yo estoy en el paro y tengo que encontrar equipo, es primordial para mí a todos los niveles. Por suerte tengo otras cosas y no me he hipotecado al fútbol. Estoy estudiando y hay más cosas en mi vida, pero mi profesión hasta ahora ha sido el fútbol.

¿Es más común de lo que la gente cree?

Sí. Yo tengo amigos y compañeros que han estado en el paro y que no han encontrado equipo hasta la mitad de la temporada. Es bastante común y es una situación que pasa. Es cierto que el mercado este año en Primera RFEF ha sido raro, ha estado mucho tiempo parado, se ha movido tarde y ha habido pocos movimientos.

¿Se marca un plazo en el que si no aparece nada aparcará el fútbol?

No quiero pensar en ello. Espero que salga algo lo antes posible, pero si no cuento con encontrar algo en el mercado de enero. Si estuviera un año sin competir sí me plantearía otras cosas, pero quiero pensar que en enero encontraré algún sitio.

Alcanzó el primer equipo del Dépor en 2020, en aquella primera temporada en Segunda B, pero no tuvo demasiada continuidad. ¿Qué pasó?

No sé por qué, pero yo no tengo recuerdos futbolísticos. Lo tiro todo. Igual que Iker Casillas recuerda la parada que hizo en determinado partido y el minuto, yo tendría que pensar qué entrenador vino después de Fernando Vázquez.

Fue Rubén de la Barrera.

Es verdad, Rubén. Fuimos a Salamanca el primer partido y yo jugué. Empatamos a cero. Tengo que ir a pildoritas para acordarme.

Fue un canterano que alcanzó el primer equipo, el sueño de muchos...

Sí, por supuesto. Además compartí posición con Eneko [Bóveda], un tipo espectacular que me ayudó muchísimo. Estaba viviendo un sueño, esa es la realidad. Tuve además minutos y es la hostia sentirte jugador del primer equipo siendo de A Coruña. Fue espectacular, pero es verdad que el siguiente ya no fue igual a nivel personal.

¿Qué pasó?

Me operé de las caderas al final de la temporada y tardé un poco más de lo previsto en recuperarme. Hasta octubre-noviembre no estuve a plena disposición del equipo, pero a partir de ahí no se me dio ninguna oportunidad. Buscamos una cesión y apareció el Cornellà.

Usted fue una víctima colateral, de alguna forma, de la irrupción de Trilli...

Sí. Es que ese año es curioso. Como laterales derechos partimos Alberto Benito y yo, y al final lo acaban siendo Trilli y Víctor García. Y después aún viene Antoñito, lo que es todavía más curioso. Trilli venía de una Copa de Campeones a un nivel altísimo, era un portento físico, tenía un recorrido brutal, envergadura... Eran unas condiciones perfectas.

A los dos sin embargo les ha ocurrido que no llegaron a asentarse en el primer equipo, algo que se repite en la cantera...

Yo lo único que puedo decir es que quizás se tiene un poco de prisa. Ahora está Mella, pero no se puede pretender que juegue siempre de titular, marque un gol y dé dos asistencias. Hay que ir poco a poco y ayudándole. Parece que porque sale de la cantera y es un activo del club tiene que ser buenísimo. Tiene que haber un proceso de adaptación.

El club ahora insiste en que mirará hacia la cantera, pero ya lo dijo antes. Usted y Yago Gandoy fueron apuestas en su día de esa idea. ¿Han faltado oportunidades?

Siempre se pecó de venderlo un poco más de lo que realmente se hacía. Oportunidades ha habido. Considero que he tenido un poco de mala suerte con las lesiones, pero no que no tuviera una oportunidad. Jugué con Fernando [Vázquez] y con Rubén [De la Barrera] y quizá pude tener más minutos el siguiente año. Después llegó la rescisión [2022] y tampoco puedo reprochar nada.

Le tocó una época muy convulsa del club...

La tranquilidad brillaba por su ausencia. Han pasado un montón de cosas. El Dépor no es un club que deba estar en Primera RFEF y eso es algo que pesa también, la presión aquí es más grande que en otros sitios. Siempre tienes ese punto de necesidad más que el resto, pero yo al Dépor siempre le estaré agradecido.

Usted además lo vivía desde la perspectiva del jugador y del aficionado como deportivista...

Sí, era precioso y una responsabilidad. Un peso gordo. Mi familia es del Dépor, mis amigos son del Dépor, vas a tomar algo y hablas del Dépor... Es un peso, pero también es la hostia, todo en la vida tiene esas dos caras. Si quieres estar ahí tienes que soportar lo otro. Eneko [Bóveda] lo decía mucho, que esta es una plaza preciosa para estar, pero también hay que ganar cada domingo. Es así.

¿Le hizo bien alejarse de esa presión e irse a Cornellà?

No sé si por quitarme la presión, pero creo que era lo más oportuno. No estaba jugando y he sido muy feliz. Es un club súper humilde, con recursos muy escasos, pero eso es bonito también. Me vino bien, volví de Cornellà sin saber si en el Dépor tendría sitio, pero fue una experiencia vital y deportiva muy buena.

Es un equipo modesto, pero que se ha conseguido asentar en Primera RFEF...

Lleva tiempo manteniendo la categoría y ha estado a punto de subir a Segunda con los recursos que tiene. Saben donde están y compiten muy bien. Además trabajan muy bien la cantera. No va a ser un equipo que te someta con balón, pero no creo que venga a Riazor a rifarla. No va a ser un partido fácil.

¿Será este año por fin el ascenso?

Veníamos de lo del Albacete y el año pasado llegó lo de Castellón. Yo estaba de vacaciones en Israel con Aarón [Sánchez, excanterano del Dépor] y no dábamos crédito. Lo que pasó en ese partido... Tiene que ser este año, por plantilla, por el grupo que ha tocado... No puede ser que no sea, tiene que ser.