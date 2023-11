“Estuve un año y medio sin querer golpear la pelota con la pierna izquierda”. Silvio, ex del Dépor en la 2012-13, alimentó una larga trayectoria en la que le persiguieron las lesiones. Sufrió varias de rodilla. Una de ellas le tuvo 18 meses sin golpear la pelota con la pierna izquierda, justo el tiempo que estuvo en el Dépor. “Después de la operación tengo un lance en un entrenamiento (con el Atlético) en el que la rodilla queda igual que antes de la operación. No había nada que hacer, me tenía que adaptar a lo que tenía. Hice refuerzo muscular y me adapté al juego que tendría de ahí en adelante”, razona antes de que se produjese su fichaje. “Acabé por ir al Dépor a préstamo. Todo fue bien sin golpear con la pierna izquierda. Solo a la temporada siguiente, cuando me fui al Benfica, es cuando empecé poco a poco a golpear de nuevo con la pierna izquierda”, cuenta en el vídeopodcast Fora de Jogo.

Era aquel un Dépor plagado de portugueses en el que, a su juicio, no se fue justo con ellos. “A la mayoría les fue bien. Incluso en los partidos que perdimos, nosotros (los portugueses) hicimos un buen trabajo, pero llevamos las culpas. ¿Estigma? Sí, había estigma, también por Cristiano, que estaba volando allí (en LaLiga) y en aquel momento parecía que había un sentimiento de envidia del español hacia el portugués. Vivimos todos un poco eso en nuestra piel. Cuando las cosas iban mal, incluso los periódicos hablaban un poco de los portugueses. Yo no sufrí, porque me gustó mucho estar allí (en el Dépor) y sabía que a la gente le gustaba. En el último partido yo salí por la puerta principal del estadio y no me pasó nada. Me aplaudieron y me felicitaron, porque siempre di todo por el Dépor en el poco tiempo que estuvo allí a préstamo”, relata.