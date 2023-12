El Deportivo le ganó al Arenteiro e Idiakez se salvó, aparcando el debate sobre el entrenador al menos unas semanas. En ese aspecto, nos quedamos todos tranquilos. Sobre todo él. La situación, sin embargo, es un sinvir. El gran problema del Deportivo es la regularidad. Con esta plantilla parecía que todo iba a ser un paseo militar, pero te hace dudar. Ver lo que pasa un domingo, el siguiente y el siguiente es un sinvir, sobre todo para la afición.

Ya solamente con el ambiente de esta afición, con su calor, ya debería de ser un plus para no fallar en casa como se está haciendo. Yo lo único que pido es que por favor confíen un poquito más en la cantera. La plantilla tiene dos jugadores, desde mi punto de vista, que deberían jugar siempre. Yo no soy nada dudoso sobre la cantera, por eso Yeremay y Mella deberían ser titulares indiscutibles. Siempre. Ya jueguen o no a pie cambiado, aunque yo los utilizaría de manera natural.