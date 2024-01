El Deportivo compite por cuarta temporada consecutiva en el tercer escalón del fútbol español. Es la consecuencia del batacazo, otro más, con el que se cerró un curso de nuevo decepcionante para el equipo blanquiazul. El Dépor volvió a caer en el play off de ascenso, y de una manera casi tan dolorosa como la anterior contra el Albacete. Esta vez el verdugo fue el Castellón en la primera eliminatoria, que se decidió en la vuelta disputada en Castalia en un partido que tuvo de todo. El Deportivo rozó la proeza después de verse con diez en el último tramo del encuentro por la expulsión de Ian Mackay, pero acabaría claudicando y el portero coruñés señalado por una agresión y los errores que protagonizó en los goles.

La derrota en Castellón clausuró otra temporada decepcionante y por debajo de las expectativas. Hasta allí había llegado con Rubén de la Barrera en el banquillo, que sustituyó a Óscar Cano —relevo de Borja Jiménez antes— después de que una contundente derrota en Linares dejara claro que el Deportivo no se iba a proclamar campeón y ascender directo. No lo consiguió ni siquiera con el regreso de Lucas Pérez en el mercado invernal. El delantero coruñés pudo cumplir por fin su deseo de regresar al equipo de su ciudad para devolverlo al fútbol profesional, pero acabaría igual de hundido que todo el deportivismo por una nueva decepción.

Un nuevo ascenso frustrado provocó que el máximo accionista, Abanca, promoviese una revolución completa en el club. Los responsables de la secretaría técnica durante las dos últimas temporadas, Carlos Rosende y Juan Giménez, se marcharon. Rubén de la Barrera protagonizó otra despedida traumática tras dirigir al equipo en un puñado de partidos y el consejo de administración encabezado por Antonio Couceiro fue destituido. Abanca decidió que quería empezar de cero y sustituyó también a buena parte de la cúpula directiva del club, incluido un David Villasuso que había ejercido como máximo ejecutivo y director general. Lo suplió Massimo Benassi, quien se ha rodeado de profesionales con los que coincidió durante su etapa en el Ibiza, como el director de fútbol Fernando Soriano.

El proyecto, ya sin Álex Bergantiños, retirado en verano y ahora consejero, no ha comenzado de la mejor manera. Imanol Idiakez ha esquivado ya un par de veces el despido y el equipo se encuentra fuera de las plazas de play off y a nueve puntos del liderato. Las lesiones han castigado a la plantilla en el primer tramo de la temporada, pero el Dépor tan solo ha sido capaz de ganar dos encuentros en Riazor, víctima de una alarmante falta de gol. El más perjudicado es Lucas Pérez, que aún no se ha estrenado en liga. La nota positiva es el peso que están adquiriendo canteranos como Yeremay, Mella, Ochoa y Rubén López.