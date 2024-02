Pablo Martínez sufre un esguince

Pablo Martínez sufre finalmente un “esguince del ligamento lateral interno” en su rodilla izquierda tras las pruebas médicas a las que fue sometido en los últimos días, con lo que se descarta una dolencia grave del francés tras la entrada que sufrió en la segunda parte frente a la SD Tarazona. El central no pudo seguir en el encuentro y, aunque el parte de los coruñeses no incluye un tiempo estimado de baja, se enfrenta como mínimo a una ausencia de unas dos semanas. No estará ante Osasuna Promesas y a partir de ahí dependerá de su evolución. El Dépor, en su comunicación, informa de que “estará unos días con tratamiento médico y de fisioterapia. En función de su evolución, comenzará la fase de readaptación física, paso previo a su regreso a los entrenamientos con el grupo”. Esta ausencia de Pablo Martínez abre la puerta de la titularidad a los dos centrales suplentes, a Dani Barcia y a Jaime Sánchez. El canterano, quien actúa por el perfil izquierdo, fue el que saltó al campo para sustituirlo en el último encuentro y es el favorito para ocupar su puesto.