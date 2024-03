Lucas lidera la sociedad del gol: "Sabíamos el nivel que había"

“Tantas lesiones nos mermaron, tantos cambios... Tener que adaptarnos... Eso fue lo que nos trastocó los planes a todo el mundo”, expone Lucas para encontrar motivos a la inexplicable sequía goleadora que experimentó el equipo en la primera vuelta. Él mismo fue quien más la padeció. El delantero coruñés no marcó hasta la visita de la Real Sociedad B a Riazor, el primer partido del año, el penúltimo de la primera vuelta. Desde entonces no ha parado. Lleva nueve, se ha colocado como el máximo anotador del equipo y acecha ya a los pichichis de la Primera RFEF.

A sus números se suman los de sus compañeros en el ataque, convertido en el más demoledor de la categoría luego de cinco goleadas consecutivas. Entre Lucas, Barbero, Yeremay y Mella han marcado 15 de los 25 goles (el 60%) de un Dépor que el domingo (12.00 horas) se medirá al Nàstic en un duelo trascendental por el ascenso. El arsenal blanquiazul frente a la defensa más sólida del grupo.

“A Mella le dije que si el míster le probaba en la derecha era porque valía. La polivalencia vale dinero. Puede llegar a Primera División por las condiciones que tiene”

El panorama ha cambiado por completo para el Deportivo, líder por primera vez gracias a una impresionante remontada. También para sus delanteros, de dulce tras un inicio complicado. La receta ha sido la paciencia y el trabajo, según Lucas. Ahora recogen los frutos. “No me gusta poner excusas. A veces las cosas no salen por mucho que quieras”, lamenta. “En la primera vuelta tuvimos bajas, compañeros que llegaron los últimos días... El fútbol no son matemáticas. No salían las cosas como queríamos, pero sabíamos el nivel que había. Supimos mantener la tranquilidad y el trabajo. Eso fue fundamental. Ahora tenemos esa suerte de disfrutarlo”, añade el delantero coruñés.

La paciencia y el trabajo fueron claves, tanto como la recuperación de futbolistas imprescindibles en el proyecto que se cayeron a las primeras de cambio. Barbero y Yeremay se lesionaron al comienzo de la temporada, también Mella cuando empezaba a asomar como titular. Ahora los tres conforman junto a Lucas el mejor ataque de la categoría.

Mella, Barbero, Lucas y Yeremay / Carlos Pardellas

El coruñés es el más veterano y el líder, el que aconseja a unos compañeros a los que pronostica un futuro prometedor en el fútbol profesional y con el Deportivo. A David Mella, por ejemplo, le convenció de que no había nada de malo en que Idiakez le colocara en la banda derecha. La polivalencia, le dijo, “vale dinero”.

“Tiene mucho talento y ha sabido adaptarse”, subraya Lucas sobre el canterano. “Al ser muy joven venía de una dinámica en la que jugaba por la izquierda y en principio no le gustaba jugar por la derecha. Yo no soy adivino, pero tengo la suerte de tener cierto grado de experiencia en el fútbol, veía a Mella cada mañana y sabía lo que podía dar”, añade.

"Si yo tuviera que apostar ahora mismo, diría que Yeremay va a ser un jugador que llegará a Primera División, de los que destacan, de los buenos"

Lucas le convenció entonces de que aquello era una oportunidad, no un castigo para el joven de Espasande. “Le di un consejo: ‘Si el míster te prueba en la derecha, es porque vales’. Entiendo que si no salen las cosas te puedas frustrar, yo soy el primero que me frustro, es natural, pero hay que convivir con eso. Es lo que le hemos dicho y le hemos ayudado. Puede llegar a Primera División por las condiciones que tiene. En el momento que encara es imposible pararlo. Eso en el fútbol actual vale dinero”, reflexiona el capitán deportivista.

Algo parecido hizo con Yeremay, “Pequeño”, como le llama, el otro diamante en ciernes que posee el Deportivo en su camino de regreso al fútbol profesional. Lo conoce desde hace mucho, desde que el joven canario aterrizó en el club en 2017 coincidiendo también con la vuelta de Lucas tras su primer año en el Arsenal. “Es talento puro”, subraya. “Es un jugador muy desequilibrante y muy difícil de parar. Tiene una cosa muy buena y es que puede jugar tanto por fuera como por dentro. Tiene una carrera maravillosa por delante, ojalá llegue cuanto antes con el Dépor a Primera División. Me haría muy feliz porque yo lo conocí cuando llegó aquí. Me sentiría orgulloso por él como compañero y como amigo. Si yo tuviera que apostar ahora mismo, diría que va a ser un jugador que llegará a Primera División, de los que destacan, de los buenos”, expone.

"Barbero es un delantero que me recuerda mucho a Joselu o a Negredo"

Todo encajó del todo con la vuelta de Barbero, la referencia que le faltaba a un Dépor pensado para que Lucas jugara acompañado. El coruñés ve en él a otros compañeros que ha tenido a lo largo de su carrera. “Es un delantero que me recuerda mucho a Joselu o a Negredo, que son los jugadores más cercanos con los que he podido jugar. Es ese perfil de delantero de quedarse el balón, bajarlo, estar en el área... Tiene mucho gol, es muy generoso en los esfuerzos... Es un delantero total y si las lesiones le respetan, llegará al fútbol profesional”, asegura el de Monelos.

Los focos apuntan ahora a los cuatro, pero Lucas también destaca el trabajo del resto. “Estoy encantado, pero no solo por los cuatro, sino porque Raúl [Alcaina] ha llegado y ha marcado goles, Hugo Rama sale y marca, Davo también marca gol...”, se felicita.