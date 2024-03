Es importantísimo tener un fondo de armario de garantías para que no se duerman los que están jugando de titulares y acumulan más minutos de manera más habitual. Así no habría ningún problema en el caso de que Yeremay o Mella sean convocados por la selección, por ejemplo. Ahí podríamos ver a Luis Quintero o a Davo. Así debe ser una plantilla de equipo campeón. Una plantilla que aspire al ascenso directo tiene que tener un fondo de armario que a la hora de salir cuando el entrenador los necesite no desentone con los que están jugando más minutos. Ahí es donde quiero ver a Davo, a Quintero, a Hugo Rama... También tengo ganas de ver a Iano, que por ahora no ha encontrado demasiadas oportunidades desde que subió desde el Fabril.

El domingo no hay que olvidarse que el Deportivo se enfrentaba a un rival directo, no estaba jugando contra uno de la mitad o la zona baja de la clasificación. Enfrente estaba un equipo que hizo ocasiones y el grupo respondió con un buen resultado, a pesar de que no hubo apenas cambios.

Yo seguiría apostando por este bloque de jugadores, aunque sí está claro que en aquellos partidos en los que vas ganando de manera holgada y el rival no te causa ningún problema lo recomendable es que a las piezas fundamentales del equipo les concedas un descanso. Eso beneficia también a la competencia y te proteges en el caso de que haya alguna desgracia en forma de lesión o sanción para los que están habitualmente en el banquillo lleguen en las mejores condiciones posibles a sus compromisos.

No debe de influir el cansancio, para eso está el entrenador, para dosificar la intensidad de los diferentes entrenamientos a lo largo de la semana. Precisamente ahí está la responsabilidad del técnico para tener esa mano izquierda y ver a quién le afecta más el cansancio para rebajar la intensidad y las horas de trabajo. Jugar con la cantidad y la calidad del entrenamiento. Eso tiene que estar en las manos del entrenador, es su labor tenerlos en las mejores condiciones posibles para cualquier partido.