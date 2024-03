Riazor volverá a rozar el lleno ante el Sabadell

La entidad coruñesa pide a sus abonados que liberen su asiento si no pueden asistir al partido porque ayer, en la última actualización ofrecida, solo quedaban 650 entradas disponibles para la venta. Los más de 28.000 aficionados que vivieron el partido ante el Lugo en Riazor supusieron un récord, pero no será un dato alejado de lo que se vivirá este fin de semana frente al Sabadell. La afición blanquiazul está con su club y por segunda jornada consecutiva podría colgarse el cartel de no hay billetes disponibles.