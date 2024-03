Álvaro Baladía: “Todo el mundo habla bien del Dépor”

Álvaro Baladía (2002, Sevilla) recaló en A Coruña a última hora en el mercado invernal y rápidamente se ha hecho con un puesto en el once titular del Dépor B tras el ascenso de Iano Simao. Tras dos meses, su adaptación ya es total al vestuario. “Son todos muy buenos compañeros. Congenié con todos desde el primer momento. Estoy muy feliz”, explica sobre su llegada. Además, sobre el campo, poco a poco va encontrando su pico de forma: “en el campo me encuentro cada vez mejor”.

El lateral izquierdo siente haber acertado con su decisión y ya ha podido probarse delante de una afición incondicional que cree que siempre aporta en positivo: “Para la gente el Dépor es muy importante. Apoya al equipo, están encima, y eso nos hace mejor a nosotros. La gente nos hace apretar y es bueno”.

El objetivo indudable del Fabril es la salvación. Y Baladía cree que lo lograrán: “Yo confío plenamente en el equipo. Tenemos un equipazo jugador por jugador. Confío mucho porque hay muy buen equipo”.

Abegondo, de momento, cumple las altas expectativas después de que excompañeros suyos le recomendasen la cantera coruñesa como un buen destino: “Todo el mundo habla muy bien del Deportivo. Tengo excompañeros que jugaron aquí y todo el mundo me habló siempre muy bien, también de A Coruña. En ese aspecto no me sorprendió porque eran las expectativas que me habían puesto”.

"Yo confío plenamente en el equipo. Tenemos un equipazo jugador por jugador" Alvaro Baladía

Bala, como ya le conocen en el propio club, se crió en la cantera del Rayo Vallecano. Aunque es sevillano, su familia se mudó cuando tenía 12 años. El club de la franja le ha marcado por dentro y no olvida sus primeros pasos en el barrio: “El Rayo a mí me cuidó mucho, me crió. Le tengo mucho cariño. Te da unos valores que no te dan en otros equipos. Siempre estaré agradecido”. Preguntado por la polémica sobre el posible cambio de estadio, reconoce que es un tema que le daría “pena” porque es un “estadio mítico” al que le gustaba “mucho ir”.

Centrado en el segundo equipo, Baladía explica que no se distrae y solo piensa en mejorar día a día. Aunque algunos compañeros dan pasos hacia el primer equipo, algo que desean todos los jugadores, no es un objetivo con el que se vuelva loco: “No lo veo como algo necesario de aquí a un año. Al fin y al cabo todos los futbolistas piensan en ello, más a esta edad, pero no es algo que yo me coma la cabeza con que querer subir. Hay que darle tiempo al tiempo”.

Duelo directo ante el Real Valladolid B

El Fabril viajó el viernes a Pucela y hoy jugará ante el Valladolid Promesas, filial blanquivioleta con el empatan a 33 puntos en la pelea por la permanencia en Segunda RFEF. Los pupilos de Óscar Gilsanz son décimos, dos por encima de Gimnástica y Racing Villalbés, quienes marcan las posiciones de promoción y descenso directo respectivamente. “Los puntos y las victorias nos dan confianza, pero hay que mantener los pies en el suelo. Hay que darle naturalidad a lo que pasa. Si ganas tienes ese subidón, pero sabemos que con la igualdad que hay en la categoría no se va a resolver nada ahora”, explicó Óscar Gilsanz.

Para el partido no podrá contar con Kevin Sánchez, concentrado con la selección sub 19; tampoco con Diego Vilán, lesionado; ni con Alfaro, quien cumple ciclo de amonestaciones. En cambio, Gilsanz recupera a Martín Ochoa. “Sin Kevin tenemos a Mati Castillo, tenemos a Jorge y la entrada poco a poco de Martín. Tenemos soluciones para esa posición”, destacó el entrenador fabrilista.