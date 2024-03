Idiakez, sin Lucas ni Mella a Majadahonda: “Cada jugador cambia el contexto”

A Imanol Idiakez le duró apenas una hora el truco de cartas que lanzó en sala de prensa para esquivar las preguntas relativas a su plan de partido ante el Rayo Majadahonda. En menos de diez minutos, el técnico vasco se quitó de encima a la prensa para solucionar un tema más importante: el estado físico de Lucas Pérez. “Tengo que bajar abajo a hablar con él y los médicos. Va a ser duda y vamos a valorarlo para tomar la decisión definitiva”, decía sobre el coruñés, de quien planteó la posibilidad de que viajase a Madrid con la expedición y posponer la resolución para no dar pistas al rival. “Me gustaría que se quedase dentro. Anda con alguna molestia, espero que no sea grave, y que como mucho sea para la semana que viene”, confesó. Apenas 60 minutos después de sus palabras, el club hacía oficial la lista: Lucas Pérez no figuraba en ella.

Y a partir de aquí se abre un abanico de posibilidades que también es un dolor de cabeza. Porque el Deportivo no se entiende sin si jugador estrella. Nueve goles, 16 asistencias y un sistema de juego que fluctúa por sus botas; que se mueve al compás del de Monelos. Todos sus goles han sido también sinónimo de victoria. Sin embargo, Idiakez tendrá que afrontar un partido en el que no contará tampoco con David Mella, concentrado con la sub 19. “Es verdad que solemos tender a sustituir jugador por jugador y eso no es posible. Cada jugador cambia el contexto. En función de lo que decidamos, hemos preparado diferentes escenarios”, expresó Idiakez.

El técnico vasco tendrá que arreglárselas sin dos de sus grandes figuras. Aunque confía en los 22 jugadores que conforman la lista de convocados. “Tenemos una plantilla sobradamente preparada”, expresó. Por lo menos, habrá dos cambios en su once inicial. Rubén López, único canterano, completa una lista en la que también están Pablo Valcarce y Berto Cayarga. Junto a ellos pugnan en la pelea por la titularidad (con más opciones) Hugo Rama, Davo, Alcaina o Quintero. Por delante, la recta final, una “bonita batalla” por el ascenso directo.

“Aunque no lo parezca seguimos líderes”

El técnico vasco explicó en la previa del encuentro ante el Rayo Majadahonda que el equipo “aunque no lo parezca” sigue líder. Idiakez cree que en ocasiones no se le da la importancia a los empates que requiere y el de este fin de semana ante el Sabadell, que sirve para mantenerse en lo alto de la tabla, también puede ser un buen punto. “A veces cuando empatas en casa puedes tener un poco de decepción, pero luego cuando vuelves a mirar la tabla seguimos siendo líderes”, explicó. A lo que añadió que es “un refuerzo” para el vestuario verse arriba: “Son conscientes de que la dificultad ha aumentado incluso más y los rivales se preparan como se preparan. La semana de trabajo ha sido buena y los chicos se han entrenado a un gran ritmo”.