Valerón: “Yeremay se lo ha ganado, y el club también por haber apostado por él”

Desde “la isla”, tranquilo, “viendo fútbol” y preparándose para “cuando aparezca una oportunidad”, Juan Carlos Valerón (Arguineguín, 1975) atiende con orgullo al crecimiento de su compatriota y expupilo Yeremay Hernández. Héroe el sábado en Majadahonda, su madurez es el fruto de un largo camino del que el flaco formó parte cuando en la temporada 2020-2021, como entrenador del Fabril, tutorizó sus primeros pasos desde el juvenil hacia el fútbol profesional.

¿Cómo vivió aquel año?

Yo ese año entrenaba al Fabril. Cuando llego me encuentro un poco la situación, me dieron la información de cómo estaba el Fabril, la cantera y los jugadores que venían de atrás. Estaba con Manuel Pablo que llevaba varios años siendo ayudante en el Fabril. Intentamos hacer un buen año y cumplir un poco el objetivo del club que aquel año era un poco el rol de filial, estar ahí para apoyar al primer equipo y ver un poco los chicos que salían de abajo del juvenil cuáles tenían más potencial. Él estaba en el equipo Juvenil (con Gilsanz), aunque prácticamente entrenó siempre con nosotros. Iba intercambiando

¿Cómo lo veía? Él ha hablado de su proceso de madurez estos años.

Cada jugador va teniendo sus procesos. La forma de ir madurando nunca es lineal, le pasa a él y a otros jugadores. Todo se da de una manera que es difícil de controlar. El club en aquel momento confiaba mucho en él y apostó mucho por él. Yo la información que tenía directa de Albert Gil (director de cantera) era que Peke era uno de los jugadores por los que ellos apostaban. Querían seguir dándole su tiempo, que se fuese haciendo y pasara un poco lo que está sucediendo ahora. Ha sido un trabajo de todos. Tanto de él, como ha dicho, pues ha tenido que ir creciendo y mejorar algunas cosas más allá del juego, de su vida y de hábitos; y del Dépor, que lo ha mantenido. Él se lo ha ganado y el club también por haber apostado por el chico.

Y vaya diamante tiene ahora. ¿Escasea el talento así?

Bueno, el talento siempre lo hay. A veces no es fácil encontrarlo y a veces no es sencillo que ese talento localice su espacio para ir haciéndose. A veces coincide todo y a veces no. Yo el año que estuve allí, por lo que veía por cómo era Yeremay, se le veía muy contento en A Coruña y en el club. Cuando tienes ese escenario y el tiempo para ir madurando las cosas pasan. Me quedo muy contento por él y por el Deportivo, que se está beneficiando y disfrutando de un gran jugador.

¿Se le intuía este potencial?

Sí. En realidad en esas edades hay muchos jugadores que se les intuye. Lo más difícil es saber si eso va a tener el impacto que uno cree. El fútbol base es una cosa y el profesional otra. Es fundamental que a los chicos se les prepare no solo para jugar, también para saber lo que se van a encontrar. Es importante la manera en la que te tomas el entrenamiento, los hábitos… todo eso ayuda mucho. Luego te vas a encontrar con mucho foco y gente mirándote. Hay chicos con mucho talento que no son capaces de llegar.

Por un lado Yeremay... y por el otro Mella. ¿Qué les hace tan especiales?

Lo que hace diferente a un jugador, por mi experiencia en un club de cantera como la UD Las Palmas, es que hay jugadores que para hacer las cosas que hacen Mella o Peke igual necesitan unos años más porque su madurez requiere más tiempo para hacerse. Ellos en una edad corta hacen cosas que otros no podrían y en escenarios donde tampoco lo lograrían. Eso es lo bueno y lo difícil de encontrar. En realidad en el Dépor lo que le está pasando no es una cosa de ahora. Es algo que se venía cultivando desde hace años. El tiempo que estuve allí estos chicos estaban en el juvenil y el club los tenía como futuribles de primer equipo. Luego la situación del primer equipo hace que se pueda dar antes o más tarde. Cada club va intentando caminar y dar los pasos correctos. Ellos también se van dejando ver. Peke la temporada pasada le costó un poquito ser un jugador determinante como es ahora. Todo ha tenido un proceso y esas cosas si las entiendes eres capaz de ir caminando y sabiendo en qué momentos dar los pasos.

¿Y cuáles son los siguientes pasos? ¿Ascender para crecer juntos?

Sí, hombre, yo creo que ascender es importante, pero si me preguntas personalmente, a veces tengo una opinión algo diferente. El primer año que el equipo bajó estos chicos estaban ahí. ¿Qué hubiera pasado si el Dépor hubiese ascendido directo a Segunda, estos chicos estarían ahora ahí o no? Al final lo importante es saber que si tienes un proyecto hay que llevarlo a cabo. Si al Deportivo le cuesta cuatro años ascender es una pena, pero fíjate cómo está ahora la situación, con chicos de la casa y la afición animando. A veces no sabes lo que es mejor. Está claro que este año es un buen momento, ahí todos coincidimos, pero hay que intentar siempre hacer ese tipo de reflexiones. Hacia dónde quiere ir el equipo. Hay que pensar qué hubiera pasado si el Dépor hubiese ascendido antes. ¿Los chicos habrían tenido su oportunidad? Eso son decisiones que se tienen que tomar desde dentro. A veces te ves obligado, pero se puede hacer conscientemente.

Antes me hablaba del talento canario. ¿Qué tiene de especial?

Son las características del fútbol canario. Cuando creces y estás en la calle jugando empiezas a desarrollar esas características. Tener el balón, jugar en espacios reducidos… cada región tiene sus particularidades. Al final lo importante es que todo el talento es bueno. Lo tiene el de aquí y el de otro lado. Lo importante es encontrar el talento y ayudarles a desarrollarlo.

¿Es eso lo que diferencia a Yeremay? ¿Jugar como en el barrio?

Sí, el futbolista canario es un jugador que necesita salirse de un sistema concentro y de mecanismos de juego que les corta la creatividad que tienen y la forma de moverse. Es bueno que tengan un escenario en el que puedan tener la posibilidad de salirse de lo que vemos en el fútbol de ahora, que es muy ordenado. Ahí se encuentran más cómodos en mi opinión.

¿Y al Dépor cómo lo ve?

Bien. Se ha repuesto y está en una muy buena dinámica. Están transmitiendo muy buenas sensaciones. Eso hace que la gente tenga confianza.

¿Es el año más ilusionante?

Quizá sí. A diferencia de otros años que se empezó bien y se acabó regular, este es lo contrario. Arrancó mal pero está terminando bien. En este punto de la temporada ves que el equipo tiene sensaciones y transmite y a la gente le da confianza e ilusión. Parece que va en una buena línea para conseguirlo.

